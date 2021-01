Sono quattro le settimane in cui "Famoso", ultimo album di Sfera Ebbasta è in testa alle classifiche degli album più consumati d'Italia, tra vendite e streaming. Non è una novità, soprattutto se guardiamo a quanto avvenuto nel 2020 con "Persona" di Marracash e all'importanza che l'album del rapper di Cinisello ha avuto nel 2020. Un album internazionale, pieno di collaborazioni importanti, con record su record in streaming e un potenziale che si dipanerà anche per tutto il 2021. E così Sfera raggiunge le sei settimane non consecutive in testa alla classifica, in attesa di quello che succederà la settimana prossima, quando si conterà anche il risultato di Capo Plaza, altro rapper tra i più amati che ha proprio Sfera tra i feat in "Demonio".

Ottimo esordio di Inoki

I numeri di "Famoso" confermano quella che da anni è ormai la tendenza, con lo streaming a farla da padrona e i giovani in grado di spostare ascolti a contare gli ottimi risultati. Nonostante abbia sfornato un grande album, neanche Inoki e il suo "Medioego" riescono, quindi, a togliersi la soddisfazione del primo posto in classifica. Quella del rapper "nomade" era una delle uscite rap più attese dell'anno e con questo ritorno non ha deluso le aspettative, anche se superare Sfera non era semplice. Un secondo posto, comunque, che per quanto contino le classifiche, riposiziona Inoki – che nel rap italiano ha segnato pagine storiche – nella giusta posizione. Il resto della classifica non cambia molto, con Pinguini tattici Nucleari terzi con "Ahia!", Ernia quarto e Bloody Vinyl quinti, seguiti da Ligabue e Marracash, con l'esordio di Zayn Malik in ottava, seguito dal ritorno in top 10 di Pop Smoke, con The Weeknd decimo.

Emma e Amoroso seconde in classifica

Per quanto riguarda i singoli, cambiano un po' le cose in cima alla classifica FIMI. Mace con la sua "La nostra canzone" assieme a Blanco e Salmo si prende la testa guadagnando una posizione e resistendo all'esordio in classifica di "Pezzo di cuore", il duetto di Emma Marrone ed Alessandra Amoroso che per la prima volta mettono insieme le proprie voci per il primo brano in coppia. Terza posizione per "Scooby Doo" a dimostrazione di quanto i Pinguini Tattici siano tra le band pop che meglio resistono sulle piattaforme, mentre c'è da segnalare il calo in quinta di Plaza con "Allenamento #4".