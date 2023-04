Serale di Amici 2023, le pagelle della quinta puntata: Aaron dimostra che l’amore non ha età Stasera, sabato 15 marzo va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2023 dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. Qui le pagelle.

A cura di Vincenzo Nasto

Aaron 2023, foto di Twitter Account Amici

Stasera, sabato 15 marzo è andata in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2023, dove si sfidano gli allievi del talent di Maria De Filippi. A un mese dall'inizio del serale, dove sono state distribuite le 15 casacche dorate ai migliori interpreti di questa edizione, sono state formate le squadre: la prima capitanata da Rudy Zerbi e Celentano, la seconda da Emmanuel Lo e Lorella Cuccarini, mentre l'ultima squadra viene diretta dalla coppia Arisa – Raimondo Todaro. Al Serale, arrivano tre nuovi giudici: il trio Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Dopo le prime tre puntate sono stati eliminati Megan, NDG, Piccolo G, Gianmarco, Samu e Alessio. L'unica eliminata della serata è Federica. Qui le pagelle.

Le pagelle della quinta puntata del Serale di Amici 2023

Cricca, voto 7

Ci sono lacrime che non hanno bisogno di spiegazioni: ci sono anime che hanno bisogno di cadere per risorgere. Dopo una settimana difficile, in silenzio come sottolinea Maria, Cricca sale sul palco e misura le sue paure: canta Halò di Beyoncé con Angelina e questa volta supera l'ansia del confronto, lasciandosi andare allo spirito del brano. Il percorso in salita passa attraverso Vieni da me delle Vibrazioni, ma è Hold the river a restituire al pubblico la sua cifra artistica. Non c'è mediocrità nel tentativo di risorgere, c'è solo la voglia di trovare una propria strada, una propria voce. E stasera Cricca c'è riuscito, regalandosi, finalmente, una serata tra i migliori.

Angelina, voto 6,5

La quinta puntata del Serale di Amici 2023 ci mostra una nuova sfumatura di Angelina. E non lo si direbbe dopo i primi minuti, quando con Halò di Beyoncé in duetto con Cricca, regala la solita interpretazione di livello. Ma quando le chiedono di ritornare sul palco per California Dreamin dei The Mamas & The Papas, sembra quasi spegnersi la connessione con il pubblico. La cantante, quasi scusandosi per non esser riuscita a restituire ciò che aveva promesso, cerca di risalire la china nel guanto di sfida con Federica in New Rules di Dua Lipa. E mentre siamo ancora in bilico su ciò accadrà stasera, cala il sipario e si sentono le note di Quanno Chiove di Pino Daniele. È difficile restare indifferenti dinanzi a tanta bellezza, e fortunatamente l'emozione si prende i giudici, il pubblico in studio e quello da casa.

Federica, voto 5,5

Prima di raccontare la puntata in cui Federica è stata eliminata, c'è bisogno di una premessa: il percorso della cantante è stato tra più interessanti di Amici 2023. Da autodidatta, Federica ha trovato giorno dopo giorno una sicurezza maggiore, alcune volte lasciandosi tradire dalle emozioni, come quando ha cantato Tango di Tananai. Ma l'obiettivo di questo talent è trovare una persona già pronta per il grande pubblico e forse a Federica manca, ancora, qualche passo, come quando si confronta con Angelina nel guanto di sfida su New Rules di Dua Lipa. Ma se c'era bisogno di lasciare un ricordo al pubblico, Federica ha deciso di farlo con classe. Da una parte, re-interpreta Sempre di Gabriella Ferri, "una canzone mia", per poi terminare il suo percorso con l'inedito Scivola, tra i più radiofonici di questa edizione.

Aaron, voto 7,5

Dispiace contraddire Cristiano Malgioglio, ma questa sera Aaron si prende il palcoscenico del Serale di Amici 2023. Quando c'è bisogno di prendersi un rischio, come nelle scorse settimane, il giovane cantante è il primo della fila. La scelta de La Cura di Franco Battiato, nell'inferno dei brani da interpretare se la voce non è quella del compianto maestro, Aaron emoziona. Lo ripetiamo, emoziona, parlando di un amore di cui non ha vissuto, ancora, le ferite. Lo fa con una sensibilità vocale che lo distanzia dagli altri protagonisti del Serale. E se proprio ce ne fosse bisogno, If Ain't got you di Alicia Keys è il testamento della serata, la chiusura del cerchio in una puntata speciale per lui.

Wax, voto 6

C'è qualcosa di difficile, ma allo stesso tempo misterioso nell'algoritmo Wax ad Amici 2023. Se l'energia sul palco e il trasporto dell'esibizione fossero i soli criteri di scelta, Wax non avrebbe alcun rivale. Carismatico, poderoso anche nell'interpretazione di Chiedo scusa se parlo di Maria di Giorgio Gaber, occhi negli occhi con la presentatrice. Discorso ed esibizione simile anche in Raffaella canta a casa mia di Tiziano Ferro, a cui aggiunge l'iconica mossa della regina della televisione italiana. Un ma, purtroppo rimane: è difficile riuscire a concentrarsi sul canto nelle sue esibizioni.