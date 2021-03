in foto: Selena Gomez (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images)

In un'intervista a Vogue, che le ha dedicato la copertina, Selena Gomez ha ammesso che sta pensando anche a prendersi una pausa, forse definitiva, con la musica, soprattutto dal momento in cui pare sempre che qualunque cosa faccia non è mai abbastanza. Ma la passione è talmente tanta che per adesso l'idea della cantante di "Baila Conmigo" che per adesso ha spiegato alla rivista di voler tentare di darsi un'ultima possibilità.

L'ultimo tentativo prima del ritiro

Fa strano che a dire una cosa del genere sia una delle cantanti e popstar più in vista di questi ultimi anni. Eppure lei lo spiega così, parlando alla giornalista Jia Tolentino "della sua frustrazione nel sentire che il suo lavoro non aveva ancora trasceso la sua persona": "È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono necessariamente sul serio. Ho avuto momenti in cui mi sono detta, ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?'. Sentivo che ‘Lose You to Love Me' fosse la migliore canzone che avessi mai pubblicato ma per alcune persone non era ancora abbastanza. Penso che ci siano molte persone a cui piace la mia musica, e per questo sono così grata, per questo continuo, ma penso che la prossima volta che farò un album sarà diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di ritirarmi la musica".

Il senso di colpa di Selena Gomez

Insomma, l'idea di un'aspettativa sempre più alta da parte del pubblico, come se ci fosse un'asticella perfetta da raggiungere. ma la cantante, poco dopo spiega anche che la sua intenzione, per adesso è quella di dedicarsi maggiormente alla produzione (come aveva fatto per la sertie "13 Reasons Why"), ma soprattutto darsi "una possibilità reale di recitazione". La cantante, però, ha anche chiarito il perché durante la pandemia ha calato le sue apparizioni social: "Mi sento molto in colpa per la mia posizione. Mi sento come se le persone stessero soffrendo e mi sento responsabile come se dovessi, con la mia piattaforma, fare qualcosa al riguardo. Condividerlo è difficile anche per me. Per tirarli su di morale. So che questo non è stato dato solo a me, so di aver lavorato così duramente per arrivare qui. So che tutto questo è il mio scopo. Ma, a causa del modo in cui sono stata cresciuta, non posso fare a meno di pensare che vorrei poter dare alle persone quello che ho"