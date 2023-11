Sanremo Giovani 2023, i nomi dei primi 8 finalisti annunciati da Amadeus Amadeus ha annunciato i nomi dei primi 8 finalisti di Sanremo Giovani. A loro si aggiungeranno altri 4 artisti provenienti da Area Sanremo. La finalissima il 19 dicembre su Rai1.

Amadeus ha annunciato nella mattinata di sabato 11 novembre 2023, attraverso i canali ufficiali delle reti Rai, i nomi dei primi 8 finalisti di Sanremo Giovani. A loro si aggiungeranno altri 4 artisti provenienti da Area Sanremo. La finalissima il 19 dicembre su Rai1. "Complimenti a tutti i ragazzi", ha detto Amadeus, "devo dire che il livello quest'anno era altissimo ed è stato difficilissimo per noi della commissione poter prendere una decisione finale. Siamo felicissimi e orgogliosi di portare a Sanremo Giovani questi ragazzi. In bocca al lupo a loro e vi aspettiamo il 19 dicembre in attesa dei 4 ragazzi che arriveranno ad Area Sanremo".

I nomi dei primi 8 finalisti

Questi sono i nomi degli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023 che si contenderanno i posti per entrare al Festival di Sanremo 2024:

bnkr44 – Effetti speciali CLARA – Boulevard GrenBaud – M'ama Jacopo Sol – Cose che non sai Lor3n – Fiore d'inverno SANTI FRANCESI – Occhi tristi Tancredi – Perle Vale LP – Stronza

Il regolamento

La selezione è stata fatta tra 49 artisti selezionati dalla Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli. I primi 8 finalisti saranno completati dai 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo che si sfideranno alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. I vincitori di Sanremo Giovani 2023, in tutto saranno 3 e si esibiranno con un nuovo brano inedito, nella Categoria “big” della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston nelle prime serate previste dal 6 al 10 febbraio 2024.