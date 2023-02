Sanremo 2023 domina la classifica mondiale di Spotify: sono le canzoni più ascoltate del weekend Lazza, Mr Rain, Marco Mengoni, ma anche Madame, Rosa Chemical e Tananai sono protagonisti della classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify nella loro settimana di debutto.

A cura di Redazione Music

Chiunque apra la classifica delle canzoni più ascoltate al mondo su Spotify nel loro weekend di debutto sospetterebbe che in Italia è capitato qualcosa, visto che sono sei nei primi dieci posti. Come ogni inizio settimana, Spotify pubblica la classifica delle canzoni più ascoltate al mondo sulla piattaforma, nel loro weekend di debutto e ovviamente Sanremo la fa da protagonista. Capita spesso che gli album italiani finiscano in questa speciale classifica, mentre è più difficile per le canzoni, soprattutto quando non sono singoli di punta di album rap di punta. Ma il festival di Sanremo ci permette un'eccezione, questa settimana, portando, inoltre, anche un album in top 10, quello di Elodie.

A sorpresa, però, non è la canzone di Marco Mengoni, vincitrice di quest'ultima edizione del Festival, la più ascoltata, bensì quella di lazza, "Cenere", che si è classificata al secondo posto e che nei giorni scorsi aveva esordito anche nella classifica Top 50 Global,facendo presagire un buon risultato. La canzone del rapper milanese si è classificata ala secondo posto, alle spalle solo di "Lost" dei Linkin' Park, che ha debuttato in testa. Al terzo posto si piazza "Supereroi", la canzone di Mr Rain che si è classificata terza al festival, confermando il cantante come uno dei più apprezzati online. Al sesto posto si piazza "Il bene nel male", la canzone che ha permesso a Madame di piazzarsi al settimo posto.

In questa speciale classifica la cantante supera anche Lizzo che è settima con la sua "Special" (feat. SZA). Un buon ottavo posto lo conquista anche Rosa Chemical, una delle rivelazioni di questo Sanremo, con la sua Made in Italy, ottavo nella classifica generale, mentre chiude la top 10 un'altra delle belle sorprese di questo festival, ovvero, Tananai con la sua "Tango". Ma anche nella speciale classifica degli album ne spicca uno italiano, ovvero "Ok. Respira" di Elodie che esordisce al sesto posto, in attesa di capire se riuscirà a scavalcare anche i vari album italiani che da settimane conquistano la classifica italiana.