Sanremo 2022, Gianni Morandi canta un brano scritto da Jovanotti: “Emozionato come un debuttante”

A cura di Giulia Turco

È ufficiale, Gianni Morandi è tra i 24 Big in gara a Sanremo 2022. Nonostante il cantante bolognese non avesse confermato né smentito la notizia, Amadeus ha confermato che Morandi sarà sul palco della 62esima edizione del Festival. Canterà un brano scritto per lui da Jovanotti, che ci ha tenuto a ringraziare via social subito dopo l'annuncio ufficiale, spiegando che è grazie a lui se si è convinto a partecipare: "Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua allegria e la sua amicizia, mi hanno contagiato e convinto a proporre la mia partecipazione", ha scritto Morandi. "Ringrazio Amadeus che ha scelto anche la nostra canzone fra le 22 che saranno in gara.Sono entusiasta, emozionato come un debuttante".

La canzone che Jovanotti ha scritto per Morandi

Lorenzo Cherubini ha raccontato su Instagram com'è nata l'idea di collaborare con Morandi alla scrittura di un brano per tornare a partecipare a Sanremo. "Mi ha chiesto qualche mese fa se ne avevo una che mi facesse pensare alla sua voce e alla sua storia e da quel giorno ci ho pensato finché poi di colpo è arrivata e l'ho chiamato gridandogli ce l'ho!", spiega Cherubini sui social. "Ha ascoltato il mio demo ed è arrivato da me, ma tutt’altro che in ginocchio, era contento di lavorarci e di trovare la tonalità. @giovanna_e_amadeus #ama l’ha ascoltata e l’uomo dei fiori ha detto SI!".

Gianni Morandi a Sanremo a 50 anni dal suo esordio

Nel 1962 il suo primo disco e i suoi successi diventati senza tempo ‘Andavo a cento all'ora' e ‘Fatti mandare dalla mamma'. Dieci anni dopo, la sua prima volta sul palco di Sanremo in gara con ‘Vado a lavorare'. L'ultima, da concorrente, nel 1987, senza dimenticare le sue conduzioni sul palco, nel 2011, 2012. "Ah sì in effetti il 2022 è un anno importante per me", spiegava pochi giorni prima a Il Corriere di Bologna che lo aveva raggiunto per telefono. Non una conferma né una smentita, Morandi era rimasto vago scherzando con la sua tipica ironia: "Facciamo così: guardo dove gioca il Bologna in quei giorni e poi decido".