Continuano le notizie e gli aggiornamenti sull'organizzazione del Festival di Sanremo 2021. La Rai fa sapere in una nota ufficiale di essere al lavoro da mesi, insieme al direttore artistico Amadeus, per assicurare la massima sicurezza lungo tutta la manifestazione, mettendo al centro di tutto la salute delle persone coinvolte.

Da Viale Mazzini, la nota diffusa alla stampa chiarisce, dopo giorni di tensione, che si sta lavorando per garantire i livelli di sicurezza adeguati su ogni livello: artisti, sala stampa, lavoratori dietro le quinte.

La nota spinge sul ringraziamento ad Amadeus e a tutti i dipendenti Rai che stanno lavorando "senza risparmio di energie a questa particolare edizione". Un'edizione che passerà certamente alla storia.

Il Festival di Sanremo è un appuntamento importante per la Rai, per il suo pubblico e per l'industria musicale, tra i settori particolarmente colpiti dalla pandemia, in linea con l'impegno che l'azienda sta portando avanti da marzo scorso per moltiplicare la propria offerta sulle varie piattaforme mettendosi a disposizione di tutto il mondo dello spettacolo. L'azienda ringrazia i dipendenti e il direttore artistico che stanno lavorando senza risparmio di energie a questa particolare edizione.