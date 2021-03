Un Sanremo piuttosto frenetico quello del 2021, in cui tra artisti e addetti ai lavori non sembra esserci un momento di tranquillità. È la volta di Gaia Gozzi che come racconta lei stessa su Instagram, al momento è afona, ma sta cercando di rimettersi in sesto per la serata di stasera, durante la quale dovrebbe esibirsi e cantare nuovamente la sua "Cuore Amaro".

L'annuncio di Gaia su Instagram

Dopo il duetto di ieri che l'ha vista protagonista nell'interpretazione di "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco, insieme a Lous and the Yazuka, un'esibizione che ha incantato il pubblico a casa e per la quale si è posizionata anche piuttosto alta in classifica. Eppure, improvvisamente, la cantante ha dovuto comunicare ai suoi fan una notizia inaspettata, ovvero che si è ritrovata improvvisamente senza voce. Come si vede dalle sue stories su Instagram Gaia si mostra a letto, con una flebo, impossibilitata a parlare e facendosi aiutare da una delle sue collaboratrici dichiara: "È tutto ok, non ho troppa voce, mi riprenderò stasera", mandando un bacio in chiusura del messaggio. Non sono ancora ben chiare le dinamiche che hanno portato a questo improvviso abbassamento della voce che si spera possa essere passeggero.

La presenza della cantante dovrebbe essere assicurata, sebbene visto il suo essere momentaneamente afona bisognerà aspettare qualche ora per comprendere se, in effetti, potrebbe esserci la possibilità di rimandare l'esibizioni alla giornata di domani. Intanto la cantante si gode il successo del suo nuovo singolo che ha già raggiunto ottimi risultati in termini di ascolti su Spotify, oltre al fatto che il suo pezzo è stato particolarmente apprezzato, come mostra le stessa sfoggiando le i titoli delle testate che hanno commentato le sue performance sul palco dell'Ariston.