Loredana Bertè ha ricevuto l'invito come super ospite al Festival di Sanremo 2021, come rivela Adnkronos. A trentacinque anni dalla sua prima volta sul palco dell'Ariston, Amadeus ha fortemente voluto la cantante come ospite della kermesse musicale, ma la Bertè non ha ancora annunciato alcuna conferma ufficiale. Forse non starà a lei farlo. Nel frattempo, in un'intervista a Repubblica, la sorella di Mia Martini ripercorre le sue 11 partecipazioni al Festival.

Loredana Bertè: "Rovinai il Festival con Mimì"

Sono passati 35 anni dalla sua prima volta in gara a Sanremo. Era il 1986, quando Loredana Bertè portò sul palco del Festival lo "scandalo" del pancione. In un'intervista a Repubblica la cantante di Bagnara Calabra ammette che se potesse cancellerebbe l'anno in cui partecipò insieme alla sorella Mia Martini: "Quello è un Sanremo che vorrei cancellare", spiega, "credo di avere deluso Mimì. Ho dei rimorsi terribili: se non fosse stato per me Mimì lo poteva vincere, quel Festival. Io ho rovinato tutto", riferendosi allo screzio che impedì alle due sorelle di esibirsi insieme. Nel 2008 l'eliminazione per plagio: "Dovrei nominare gente che è stata veramente infame". E infine il successo del 2019, quando ha portato sul palco il brano "Cosa ti aspetti da me", conquistando tre standing ovation del pubblico: "Una delle più grandi soddisfazioni della mia vita".

Amadeus vorrebbe la Bertè a Sanremo 2021

Amadeus starebbe cercando di portare ad ogni costo la Bertè sul palco di questo tormentato Sanremo 2021 e potrebbe già esserci riuscito, nonostante la cantante non abbia confermato la sua partecipazione in via ufficiale. D'altronde il conduttore aveva già espresso il suo desiderio idi averla come ospite nel corso della conferenza stampa dello scorso 9 febbraio: "Non posso confermarla ma sarebbe un mio desiderio", aveva spiegato Amadeus alla stampa. "Confermo che sto provando a portarla sul palco dell'Ariston, ma spero di riuscirci".