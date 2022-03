Sangiovanni svela la copertina di Cadere volare: il cantante fluttua in aria per il nuovo album Sangiovanni ha svelato la cover del suo prossimo album “Cadere volare” che uscirà il prossimo 6 aprile.

A cura di Redazione Music

Sangiovanni che cade dal cielo, con il petto scoperto e un giacca e pantalone color glicine. Oppure Sangiovanni che libra nel cielo, dipende dal punto di vista. È l'immagine che il cantautore ha scelto come copertina del suo prossimo album "Cadere volare" che uscirà per Sugar il prossimo 8 aprile. Dopo aver cancellato tutta la sua pagina Instagram, nascondendo i vecchi post, l'ex Amici torna con il primo post del nuovo corso, ovvero quello con cui annuncia album e copertina del seguito dell'Ep d'esordio "Sangiovanni", triplo disco di platino grazie anche a singoli come "Lady", "Tutta la notte" e "Malibù", tutte canzoni multiplatino che hanno permesso a Sangio di essere uno degli artisti più ascoltati del 2021 e partecipare da protagonista al Festival di Sanremo 2022, dove ha partecipato con "Farfalle", chiudendo al quinto posto.

Stando a quanto riporta il comunicato stampa, questo nuovo album "declina all’interno delle canzoni inedite quell’esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco: il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento". Una copertina che, comunque, si sposa alla perfezione con l'estetica del cantante che ha anche comunicato oltre ai formati dell'album (cd jewel autografato dall’artista, vinile azzurro e vinile bianco autografati dall’artista e in tutti gli altri negozi nei formati jewel e vinile bianco) anche le prime date del suo tour. Sangiovanni, infatti, si esibirà a Roma il 19 ottobre al Palazzo dello Sport e a Milano il 23 ottobre al Forum.

"La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza" ha detto il cantante parlando di ciò che scrive, un po' quello che aveva spiegato ai microfoni di Fanpage presentando "Farfalle", durante il festival, canzone apparentemente leggera ma con un testo in cui si raccontava l'inquietudine della popolarità. Una popolarità che gli ha portato diciotto dischi di platino e tre ori, oltre cento milioni di streaming per la sua “Malibu” che è il brano più ascoltato del 2021 sia su Spotify che su Apple Music e il video più visto del 2021 su Vevo. Nei giorni scorsi è uscita anche l'ultima collaborazione di Sangiovanni, che ha duettato con Mecna e CoCo in "Tilt".