Dopo tre settimane in testa alla classifica FIMI degli album più venduti, Sangiovanni perde una posizione e si ritrova in seconda posizione alle spalle di Tony Effe. Il membro della DPG, infatti, ha pubblicato il suo album solista "Untouchable" riuscendo a scalzare il secondo classificato del talent di Maria De Filippi dalla cima della classifica dove faceva capolino da tre settimane. Sangio, infatti, è l'artista che più di tutti è riuscito a mettersi in lucve durante questa ultima edizione e sicuramente quello che numericamente è riuscito a ottenere i risultati maggiori. Alle sue spalle, però, si difendono bene anche Aka7even e Deddy, grazie anche, come Sangio, ai loro singoli estivi.

Il ritorno di Tony Effe

Però in testa è tornato Tony Effe, che con la Dark Polo Gang non è nuovo a guardare tutti dall'alto. Insomma, nonostante i fasti del 2020, quest'anno la trap c'è ma non domina, eppure Tony Effe riesce comunque a riportarsi in prima posizione grazie a un album che ha visto molte delle sue canzoni – le cui produzioni sono di Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies – nelle prime posizioni delle classifiche Spotify. Sangio si gode comunque un periodo d'oro che lo ha visto, subito dopo l'uscita dalla scuola di Amici, girare un po' per fare qualche instore, annunciare il tour, fare qualche platino e oro e soprattutto vedere la sua "Malibù" gareggiare tra i tormentoni estivi.

Il ritorno di Neffa

Non cambiano tantissimo le posizioni della top 10 degli album con la terza posizione occupata anche questa settimana da "Taxi Driver" di Rkomi, che si conferma uno degli artisti più amati e in grado di cambiare pelle, in quarta c'è sempre Aka7even con il suo album omonimo, forte anche dello slancio di "Loca", la canzone con cui si gioca la gara delle hit estive, mentre in quarta scendono i Maneskin di "Teatro d'ira Vol.1", seguito dalla seconda new entry della settimana, ovvero i Sottotono di "originali" che con "Mastroianni" sono anche tra i più passati dalle radio italiane. Il terzo concorrente di Amici in classifica è Deddy che con "Il cielo contromano" è settimo davanti a Madame con l'album omonimo, mentre a chiudere la classifica c'è l'album "Red Bull, 64 bars" che contiene alcuni tra i principali artisti rap del Paese e la sorpresa "Neffa e i messaggeri della dopa", riedizione di uno dei classici del rap italiano.

Sangio sempre primo tra i singoli

Anche tra i singoli la classifica non cambia molto e così in testa vediamo sempre "Malibù" di Sangiovanni, che in top 10 piazza anche "Lady" in quinta posizione, seguita dai Maneskin e dalla loro "Zitti e buoni", canzone che oltre al festival di Sanremo gli ha permesso di vincere anche l'Eurovision, mentre in terza posizione c'è "Loca" di Aka7even, a dimostrazioen del peso di Amici. La new entry più alta è "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena che esordisce in quinta posizione, pronta a scalare le classifiche.