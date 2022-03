Sangiovanni lancia l’album Cadere Volare, in copertina il suo nuovo look Sangiovanni lancia il suo nuovo album Cadere Volare in uscita l’8 aprile 2022, nella cover l’artista ex allievo di Amici si mostra con il suo nuovo look.

A cura di Gaia Martino

Sangiovanni svela la cover del suo nuovo album. Cadere Volare in uscita l'8 aprile vede il giovane cantante con un nuovo look. Ha tagliato tutti i suoi capelli come aveva accennato ad Albe, attuale allievo di Amici somigliante a lui. "Ho capito che la mia forza sta nella leggerezza con cui comunico la fragilità. Io sono questo, alti e bassi, giorni alterni, cadere volare" spiega la nuova pop star della musica italiana.

La mia musica ad un primo ascolto può sembrare leggera nel senso più superficiale del termine, ma questa è anche la mia forza. Io ricerco la leggerezza e per farlo spesso devo scavare in profondità per trovare le mie emozioni. Il mio obiettivo in musica è comunicare sensazioni profonde con leggerezza.

L'album è disponibile su tutte le piattaforme in digitale, su Amazon in esclusiva nei formati cd jewel autografato dall'artista, vinile azzurro e bianco autografati dall'artista e in tutti i negozi nei formati jewel e vinile bianco. I fan dell'artista potranno ascoltare dal vivo le nuove canzoni in tour a maggio, nelle undici date nei super club, poi nei due concerti evento che si terranno a Roma, al Palazzo dello Sport, il 19 ottobre e a Milano il 23 ottobre, al Forum.

Il nuovo look di Sangiovanni

Sangiovanni ha tagliato tutti i capelli ma non per tutti il gesto è stata uno una sorpresa. Lo scorso ottobre Albe, attuale allievo di Amici molto somigliante all'ex finalista del talent dello scorso anno, ha ricevuto una telefonata da Giovanni Pietro Damian, il vero nome di Sangio il quale dopo averlo incoraggiato, gli ha confessato: "Tranquillo che ora io mi faccio i capelli corti e non saremo più uguali". Parola mantenuta, addio capelli. Nella cover del suo nuovo album si è mostrato con il suo nuovo taglio ed ha ricevuto tantissimi messaggi, tra questi anche quello di Rudy Zerbi: "Bravo ti sei tagliato i capelli come me". Non poteva mancare la sua fidanzata conosciuta grazie al talent, Giulia Stabile, che ironicamente ha scritto di non essere pronta.