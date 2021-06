in foto: Sangiovanni (ph Fabrizio Cestari)

Il successo di Sangiovanni dopo la partecipazione ad Amici sembra inarrestabile. Dopo essere andato in testa alle classifiche di vendite nelle ultime settimane, arriva l'annuncio delle date del tour dell'artista 18enne, il Sangio Live Tour 2022. Un giro per l'Italia che prenderà il via da gennaio e toccherà per ora cinque città: Torino, Milano, Firenze, Roma e Napoli.

Le date del tour di Sangiovanni

Il tour, organizzato da Friends&Partners, vedrà Sangiovanni esibirsi l'8 e 9 gennaio a Torino presso Venaria Concordia, per poi trasferirsi all'Alcatraz di Milano il 12 e il 14 gennaio e ancora due date alla Firenze Tuscany Hall il 19 e 20 gennaio, una al Palapartenope di Napoli il 22 gennaio e infine a Roma, dove l'Atlantico Live lo accoglierà il 26 e 27 gennaio.

Come acquistare i biglietti del tour di Sangiovanni

I biglietti del tour saranno disponibili online su Ticketone e Vivaticket a partire da giovedì 3 giugno alle ore 17.00 e nei punti vendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 10 giugno. Ulteriori informazioni disponibili su friendsandpartners.it

I numeri del talento di Amici

I primi riconoscimenti non bastano e Sangiovanni non si accontenta. Dopo i riconoscimenti per il suo omonimo EP, disco di platino così come “Malibu” e "Tutta la notte, c'è stato il doppio disco di platino per “Lady” e il disco d'oro per “Guccy bag” disco d’oro. Ma non è tutto, perché Sangiovanni risulta tra gli artisti più ascoltati su Spotify, dove ha sfondato il muro dei 100 milioni di stream, e nelle settimane successive alla fine di Amici ha tenuto testa a tutti gli esponenti della musica italiana. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it Sangiovanni ha commentato così il momento straordinario che sta vivendo: