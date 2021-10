Sangiovanni contro i pregiudizi: “Sono etero ma sto bene se metto smalto o gonna” “Mi fa ancora troppo ridere che in Italia non sia sdoganata la libertà d’espressione e l’omosessualità” scrive Sangiovanni in un post su Instagram in cui parla della percezione che la società ha dell’omosessualità, ma anche dei pregiudizi verso i ragazzi che usano smalto e gonne. Questa sarà anche il tema di una sua nuova canzone.

A cura di Redazione Music

"Mi fa ancora troppo ridere che in Italia non sia sdoganata la libertà d'espressione e l'omosessualità" scrive Sangiovanni in un post su Instagram in cui parla della percezione che la società ha dell'omosessualità, ma anche dei pregiudizi verso i ragazzi che usano smalto e gonne. Il cantante è sempre stato molto attento alla propria immagine e ha sempre amato mettere smalti e anche gonne, eppure c'è ancora chi critica alcune scelte, ingabbiati in schemi che ormai un pezzo della nuova generazione di adolescenti non considera neanche più. I colori, i capi d'abbigliamento, i generi sono ormai categorie che per molti non hanno più un'identità sessuale, anzi.

E così Sangiovanni ci tiene a ribadirlo in un paio di storie su Instagram, anticipando che il tema è stato anche lo spunto per una canzone che sarà presente nel suo prossimo album: "Amare un'altra persona dello stesso sesso è un problema e se invece stai dalla parte di chi lo rispetta sbagli. Sbagli perché stai fingendo si essere gay. Io sono etero o almeno per ora non mi sono mai innamorato di un uomo, ma mi sento me stesso se mi metto lo smalto, se mi metto una gonna (che non è un capo femminile ma solo un capo) e mi piace il rosa. Questo non significa essere uomo o donna, etero omosessuale. Significa che sono un essere umano e sono attratto dalle cose della vita, senza importarmene del genere che esse hanno. Non si tratta di moda, si tratta di rispetto. Io rispetto ciò che viene disdegnato".

Il cantante, poi, si rivolge al suo pubblico, dando per scontato che se lo segue è anche d'accordo con questa sua idea di vita: "Sono sicuro che voi che mi seguite lo condividete. Ho scritto un pezzo del disco che parlerà di questo. Combattiamo questi pensieri retrogradi" ha scritto, prima di chiosare con "Fuck Racism". Dopo un'estate vissuta da protagonista grazie al successo nazionale di "Malibù, nei giorni scorsi Sangiovanni ha pubblicato il suo nuovo singolo "Raggi gamma", accompagnato anche dal video nuovo. Un singolo che ha già collezionato oltre 2.3 milioni di stream e 1.3 milioni di visualizzazioni per il video.