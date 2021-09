Sangiovanni annuncia il nuovo album “Raggi Gamma”, Giulia: “Io sono pronta” Si chiama “Raggi gamma” il nuovo singolo annunciato da Sangiovanni e disponibile a partire dal prossimo 24 settembre. C’è molta attesa per quello che è il ritorno discografico, inedito, del secondo classificato dell’ultima edizione di Amici. Tra i commenti c’è anche quello di Giulia Stabile, vincitrice del talent e compagna del cantante.

Si chiama "Raggi gamma" il nuovo singolo annunciato da Sangiovanni e disponibile a partire dal prossimo 24 settembre. C'è molta attesa per quello che è il ritorno discografico, inedito, del secondo classificato dell'ultima edizione di Amici che ha conquistato le classifiche dell'estate appena trascorsa. È lui, senza dubbio, uno dei maggiori fenomeni usciti da un talent in questi ultimi anni. "Finalmente la mia musica sta per tornare" ha scritto Sangio, che la scorsa estate è stato protagonista assoluto con "Malibù", la canzone che ha seguito il successo di "Lady", entrambe contenuto nel suo Ep omonimo d'esordio con cui è stato per sei settimane (non consecutive) primo in classifica.

Il nuovo singolo farà parte, probabilmente, del primo album del cantante, che uscirà nei prossimi mesi. Uno schema noto, per chi esce dal talent, che sull'onda del successo televisivo pubblica un Ep e poi con calma e prendendosi un po' di tempo chiude le canzoni per il primo vero e proprio album. E Sangiovanni non sfugge a questa logica, ma ci arriva con un successo enorme alle spalle e con un'aspettativa molto alta, viste le sue potenzialità, messe in campo anche nel video di Malibù. A tal proposito, il singolo ha ottenuto un totale di sei dischi di platino, numero impressionante se si conta che solo i streaming la canzone ha 90 milioni di stream a cui si aggiungono i 20 milioni del video ufficiale e i 75 milioni del visual. A questo si sommano i quattro platini di "Lady" e i due dell'album, tra le altre cose.

Tra i commenti dei fan e dei colleghi spicca quello di Giulia Stabile, compagna di Sangiovanni e vincitrice dell'ultima edizione di Amici, proprio davanti a Sangiovanni, che ha scritto: "Io sono pronta" oltre ad aver fatto promozione al singolo di Sangio anche nelle sue storie Instagram.