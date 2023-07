Samuele Bersani contro i trapper con l’autotune: “Se si stacca siete come Icaro che cola a picco” Samuele Bersani ha criticato chi usa l’autotune come correttore della voce e quando qualcosa va storto si trovano come Icaro che cola a picco.

Samuele Bersani (LaPresse)

Samuele Bersani ha scritto un post in cui ha criticato un cantante a cui, una volta che si è staccato l'autotune, ha mostrato tutti i limiti del cantato. Sebbene non ci siano riferimenti precisi da parte del cantautore, il tempismo di questo post non può non far pensare al video che sta girando sui social – e TikTok in particolare – in cui durante una data del concerto di Sfera Ebbasta a quest'ultimo a causa di un problema tecnico si stacca l'autotune e l'effetto che si percepisce è quello della perdita dell'intonazione, come fanno notare anche alcuni tra coloro che hanno condiviso il video. I motivi della perdita dell'intonazione possono essere vari, ma è difficile non legare questi due avvenimenti.

Samuele Bersani ha postato lo screen di una nota sul cellulare accompagnata dalla didascalia "Icaro", ovvero nella mitologia greca il figlio di Dedalo e di Naucrate che fu rinchiuso con il padre nel labirinto di Creta, da cui cercarono di fuggire costruendosi delle ali di cera che Dedalo aveva adattato al proprio corpo e a quello del figlio ma che, avvicinandosi al sole, si erano sciolte facendoli cadere. Samuele Bersani, quindi, ha scritto: "Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata' si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera".

Un riferimento abbastanza chiaro per uno dei cantautori che ha scritto pagine importanti della Storia musicale del nostro paese e che in passato non aveva lesinato critiche alla trap. Bersani critica proprio il modo in cui l'autotune sia usato non tanto come parte integrante dello spettacolo musicale, quanto come correttore in presa diretta dell'intonazione. Quando però viene meno per un problema tecnico, come successo a Sfera rischia di incidere proprio sulla performance vocale. Per adesso, comunque, non c'è stata alcuna risposta ufficiale e chissà se mai ne arriverà qualcuna.