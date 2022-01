Ruth Slenczynska, ex bambina prodigio, rilascia un nuovo album: ha 97 anni L’ex bambina prodigio Ruth Slenczynska pubblicherà un nuovo album all’età di 97 anni: è un record.

L'ex bambina prodigio Ruth Slenczynska pubblicherà un nuovo album all'età di 97 anni, dopo aver firmato un contratto con l'etichetta discografica Decca. La pianista, che ha tenuto il suo primo recital a quattro anni, lo scorso anno ha registrato My Life In Music, con musiche di Sergei Rachmaninov e Frederic Chopin.

La grande impresa di Ruth Slenczynska

Ruth Slenczynska ha parlato così del suo progetto, definendo incredibile quello che ha fatto: "Chi ha mai sentito di un pianista della mia età che ha fatto un altro album?". L'artista compie 97 anni tra pochi giorni mentre il suo album sarà pubblicato il 18 marzo. Il debutto di Ruth Slenczynska è stato negli anni '20, a Berlino, quando fu proclamata la più grande bambina prodigio dai tempi di Mozart. È l'ultima allieva vivente di Sergej Vasil'evič Rachmaninov. Tra i suoi insegnanti, anche altre leggende: Egon Petri, Artur Schnabel, Alfred Cortot.

Ruth Slenczynska è nata a Sacramento, in California, suo padre era Josef Slenczynski, un noto violinista e capo del Conservatorio di Varsavia. Fu ferito durante la prima guerra mondiale e successivamente si trasferì in America. Quando nacque sua figlia, il padre decise sin da subito di insegnarle il piano, costringendola a un regime di insegnamento severissimo. A raccontare tutto questo, la stessa pianista nella sua autobiografia, "Infanzia proibita", pubblicata nel 1957: "Il motivo per cui le persone erano sbalordite da ciò che potevo fare al pianoforte era abbastanza semplice", ha scritto. "Papà mi faceva allenare nove ore al giorno, ogni singolo giorno della settimana".