Rosalía torna in Italia il 23 giugno 2023 per gli I-Days Milano Coca Cola

A cura di Cristina Somma

Rosalía arriva in Italia, il 23 giugno 2023 si esibirà sul palco dell'Ippodromo SNAI in occasione degli I-Days Milano Coca Cola. L'artista è una superstar spagnola che vanta miliardi di streaming e si è già aggiudicata un Grammy Award e 11 Latin Grammy Award.

Dopo aver conquistato un disco d'oro in Italia con l'album "Motomami", programmò un tour con una data prevista proprio a Milano, al Forum di Assago, che immediatamente raggiunse il sold out e si rivelò un vero e proprio evento di musica, moda e costume, approvato sia dal pubblico che dalla critica.

"Llym" è il nuovo singolo, "Despechà" ha raggiunto la Top 5 su Spotify

Venerdì scorso è uscito il nuovo signolo "Llylm" (“Lie Like You Love Me”) che ha già raggiunto milioni di visualizzazioni e potrebbe diventare una hit mondiale. Precedentemente il suo brano "Despechà" è stato certificato disco di platino in Italia con oltre mezzo miliardo di stream, ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, la Top 25 della classifica Viral italiana di Spotify e della classifica globale di Shazam, la Top 35 della classifica Viral globale di Spotify e la Top 45 della classifica italiana di Spotify. In Italia, il brano è entrato nella Top 50 dell’Airplay radiofonico.

Entrambi i brani sono stati inseriti nell'album "Motomami +" che contiene anche altre hit, come "La Fama", “Saoko” e “Chicken Teriyaki”. Il disco risulta anticoncezionale e accompagna l'ascoltatore in un viaggio musicale eclettico e seducente, in grado di ritrarre la personalità della cantante come quella di una giovane forte, innovativa e orgogliosamente femminile.

I-Days Coca Cola Milano 2023, altri ospiti

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-DAYS ha ospitato grandi nomi della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher's High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver. Ad oggi I-Days detiene il record di paganti ad un festival italiano con oltre 210.000 presenze all'edizione del 2017 tenutasi al Parco di Monza – Autodromo Nazionale.

Una lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale: il 22 giugno Florence + The Machine, il 23 giugno Rosalía, il 24 giugno Paolo Nutini, il 30 giugno Travis Scott che sarà per la prima volta dal vivo in Italia, ma già SOLD OUT, l’1 luglio The Black Keys e Liam Gallagher, il 2 luglio i Red Hot Chili Peppers e il 15 luglio gli Aarctic Monkeys.

I biglietti per gli I-Days Milano Coca Cola 2023 sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.