Rosa Chemical interrompe l’esibizione a Battiti Live 2023: “Fermate tutto, non sento nulla” Piccola disavventura per Rosa Chemical che ieri sera durante Battiti Live 2023 ha avuto un imprevisto con gli auricolari e il microfono. Non appena salito sul palco ha iniziato la sua esibizione ma è stato subito costretto a interromperla: “Fermate tutto, non sento niente”.

A cura di Gaia Martino

È ufficialmente partita la ventunesima edizione di Battiti Live 2023, il tour musicale organizzato da Radio Norba con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione. Ieri sera, mercoledì 21 giugno, si sono aperte le danze con gli artisti italiani più in voga del momento. Per Rosa Chemical però si è presentato un imprevisto: all'artista non funzionava il microfono, così è stato costretto a interrompere l'esibizione.

Il video di Rosa Chemical a Battiti Live 2023

Non perfetta la prima per Rosa Chemical che ieri sera è salito sul palco di Battiti Live 2023 ma non ha iniziato l'esibizione con il botto. Il cantante si è presentato per cantare Made in Italy, il brano con cui ha gareggiato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ma gli auricolari non erano ben collegati al microfono. Così ha cominciato a battere le mani su quest'ultimo prima di fermare la musica: "Ferma, ferma. Scusate ragazzi, non mi sento. Scusate", le parole prima che intervenisse Alan Palmieri. "Scusaci tu" ha detto il conduttore.

Dopo l’esibizione il cantante ha spiegato com'è nata l’idea del suo nuovo singolo, ‘O sarracino: "L’idea del pezzo è nata dal mio produttore che ha avuto questo lampo di genio di prendere questo pezzo di 70 anni fa, che ha fatto parte della storia della musica italiana e napoletana e ha deciso di dargli un nuovo significato più odierno e contemporaneo".

Dove vedere Battiti Live 2023 in tv

Battiti Live 2023 è tornato in giro per le città della Puglia: lo show di Radio Norba toccherà 13 città della regione del Sud come Gallipoli, Canosa di Puglia, Barletta, Mesagne, Massafra, Fasano, Taranto, Vieste, Peschici, San Foca, Giovinazzo, Otranto. I main stage saranno a Bari il 21, 24 e 25 giugno e a Gallipoli il 7 e 9 luglio. Lo show va in onda su Radio Norba TV in attesa della messa in onda su Italia Uno che partirà dal 4 luglio con sei puntate ogni martedì in prima serata.