Romina Power non sta bene: “Problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi” Problemi di deambulazione e l’impossibilità di camminare hanno costretto Romina Power. rinunciare a un incontro spirituale coi fan.

Romina Power non sta bene e per questo motivo ha dovuto rinunciare a partecipare a una serata di spiritualità prevista al Museo di Castromediano di Lecce. La cantante, infatti, lo ha annunciato, mentre era a fianco al suo maestro, spiegando in un video in cui era seduta con alle spalle delle stampelle, che il suo corpo non le permetteva di poter essere con tutti quelli che avrebbero partecipato all'evento, ma che sarebbe stata con l'anima e il corpo. "Mi dispiacere deludere qualcuno che si aspettava di incontrarmi stasera a Lecce al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passera’. Ma mi dispiace" ha scritto nella didascalia del video su Instagram.

I problemi di deambulazione sono stati anche esplicitati dalle stampelle che erano ben visibile alle sue spalle nel video con cui ha annunciato ai suoi follower su Instagram che non avrebbe potuto essere presente a Lecce: "Vi volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere e non mi permette di essere agile come vorrei, infatti non riesco proprio a camminare se no sarei con voi questa sera" ha detto la cantante nel video postato sulla sua pagina Instagram. Da anni, ormai, Romina Power, che è buddista, pratica la meditazione.

"Fisicamente non ci sono, ma con il corpo mio spirituale, mentale e astrale sono senz'altro con voi. Chiudiamo gli occhi tutti quanti e siamo tutti uno, uniti, anche senza la presenza fisica. Vi voglio bene a tutti e spero di organizzare un altro incontro quando potrò camminare. Ciao a tutti" ha concluso nel video Romina che qualche anno fa a Vanity Fair spiegò i benefici della meditazione: "Può liberare la mente da un pensiero che ci tormenta, permettendoci anche di concentrarci sul valore e sulla preziosità della nostra vita umana. Grazie alla meditazione ho imparato a tenere la mente sotto controllo e non il contrario, come avviene quando non usiamo la consapevolezza".