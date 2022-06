Roma in fiamme per Vasco Rossi, anche i Maneskin al concerto del Komandante Al Circo Massimo di Roma oltre 40mila persone per Blasco, un fiume umano risponde presente nella capitale per il rocker di Zocca. E ci sono anche Ethan e Thomas dei Maneskin.

Un mare di persone al concerto di Vasco Rossi a Roma. Il Komandante torna nella capitale con due date al Circo Massimo, 11 e 12 giugno. un evento imperdibile per i capitolini, dato che dall'ultima volta che il Blasco si è esibito a Roma sono passati ormai 4 anni: gli ultimi concerti romani sono stati in questo stesso periodo, ma nel 2018. Le 40mila persone attese hanno confermato la loro presenza, in una giornata segnata anche dal pride di Roma che ha accolto un milione di persone circa.

Ethan e Thomas dei Maneskin al concerto di Vasco

Tra i fan del rocker di Zocca che hanno preso parte alla serata anche Ethan Torchio e Thomas Raggi, rispettivamente batterista e chitarrista dei Maneskin che, come riporta Ansa, hanno assistito all'esibizione di Vasco Rossi. Una serata memorabile che, come da decenni ormai, ha visto Vasco Rossi unire diverse generazioni.

Nonne e nonni, mamme e papà, figlie e figli: da queste persone è composta la platea dei concerti di Vasco Rossi. Persone di ogni genere ed età si incontrano per assistere al concerto del Komandante, come già accaduto, fino ad ora per questo tour, nelle prime tappe di Trento, al Trentino Music Arena, che ha aperto il nuovo tour; Imola, Milano, Firenze e Napoli.

La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma

Durante più di due ore di concerto, come anticipato, il Blasco alterna le canzoni del suo ultimo anno, uscito nel 2021, ai grandi classici nati a partire dagli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, per un mix infallibile di ricordi ed emozioni. Il concerto si inaugura con XI Comandamento, a cui poi seguono altre 29 canzoni. A chiudere il grande evento, invece, la storica Albachiara. Ecco la scaletta del concerto:

XI Comandamento

L'uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara