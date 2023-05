Roger Waters indagato dalla polizia tedesca: “Glorifica il nazismo durante il concerto” Il concerto dell’ex Pink Floyd a Berlino diventa un caso. “Stiamo indagando su sospetti di istigazione all’odio perché gli abiti indossati sul palco potrebbero glorificare o giustificare il regime nazionalsocialista e disturbare la quiete pubblica”, ha detto un portavoce della polizia.

A cura di Andrea Parrella

Roger Waters indagato dalla polizia tedesca, che ha deciso di aprire un'indagine nei confronti del cantante, cofondatore, cantante e bassista dei Pink Floyd, in relazione a quello che è accaduto durante il concerto tenuto a Berlino dall'artista, dal titolo "This is not a drill", durante il quale Waters ha indossati abiti che, stando alle parole di un portavoce "potrebbero glorificare o giustificare il regime nazionalsocialista".

Nello specifico, il momento in cui il tutto sarebbe avvenuto in base alle ricostruzioni corrisponde al passaggio del concerto in cui Waters, come fa da anni riprendendo il film "The Wall", indossa l’impermeabile nero con fascia rossa sul braccio che evoca la divisa di un ufficiale nazista. A contare, in questo caso, è naturalmente il contesto, visto che la capitale tedesca è, per ovvie ragioni, un luogo in cui la condanna nei confronti di ogni forma di totalitarismo è totale ed è facile intuire come possa esserci una maggiore sensibilità nei confronti dell'utilizzo di certi simboli. "Stiamo indagando su sospetti di istigazione all'odio perché gli abiti indossati sul palco potrebbero glorificare o giustificare il regime nazionalsocialista e disturbare la quiete pubblica", queste le parole precise di un portavoce della polizia all'agenzia AFP.

I simboli indossati da Waters non sono il solo elemento finito al centro dell'attenzione. Alcuni media tedeschi e israeliani si sono concentrati su alcune scritte in lettere rosse che appaiono sui maxischermi durante il concerto con il nome di Anna Frank potenzialmente dissacrato. Anche su questo aspetto ci sono indagini in corso: "Stiamo indagando e una volta concluso il procedimento, lo invieremo al pubblico ministero per una valutazione", ha aggiunto il portavoce della polizia in merito a questo aspetto. Al momento non ci sono dichiarazioni in merito alla vicenda da parte di Roger Waters e del suo entourage.