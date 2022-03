Roby Facchinetti positivo al Covid, rinviate le tappe di Milano e Firenze del suo Symphony Tour Roby Facchinetti è risultato positivo al Covid, per questo le date del suo “Symphony Tour” di Milano e Firenze sono state annullate e riprogrammate.

A cura di Elisabetta Murina

Roby Facchinetti è risultato positivo al Covid e per questo alcune date del suo tour sono state riprogrammate o annullate. A darne l'annuncio il suo staff con un post pubblicato su Instagram.

Come sta Roby Facchinetti positivo al Covid

L'ex cantante dei Pooh si trova ora in isolamento nella sua casa di Bergamo, con tosse e raffreddore, ma niente febbre. Ha ricevuto tre dosi di vaccino ed è sempre stato attento a rispettare le misure anti contagio, come ha ripotato da Il Corriere della sera: "Non ci voleva, sono sempre stato molto scrupoloso nell'indossare la mascherina e nel rispettare tutte le norme sanitarie. Per fortuna ho effettuato tre dosi di vaccino che hanno contenuto gli effetti del virus".

Quali date del tour sono state riprogrammate

Facchinetti in questi giorni è stato impegnato con il suo Symphony Tour in giro per l'Italia, iniziato lo scorso 22 marzo da Bergamo, sua città d'origine, per la quale durante il periodo della pandemia ha scritto una canzone dal titolo Rinascerò. A nemmeno una settimana dall'inizio, il tour ha dovuto subire un momentaneo stop per via della sua positività al covid, che lo costringe ad allontanarsi dalle scene fino a quando non si sarà negativizzato. Annullate e riprogrammate le date di Milano e Firenze: inizialmente fissate il 29 marzo e il 4 aprile, rispettivamente al Teatro Lirico e al Teatro Verdi, si terranno invece il 3 e il 4 maggio sempre nello stesso luogo. I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date. Cancellata in via definitiva, invece, la tappa di Mantova, in quanto non è stato possibile riprogrammarla. La piattaforma provvederà al rimborso di tutti coloro che hanno acquistato il biglietto.