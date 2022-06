Roby Facchinetti contro la fake news sulla sua morte: “Chi l’ha fatto si vergogni” Roby Facchinetti risponde a chi ha messo in giro voci sulla sua morte: “È tutto falso, chi l’ha fatto si vergogni”.

A cura di Redazione Music

Roby Facchinetti ha voluto commentare la notizia falsa della sua morte, circolata un paio di giorni fa sui social. L'ex Pooh ha voluto fermamente condannare il gesto e chi l'ha compiuto con un messaggio sui suoi social. Facchinetti ha sottolineato come sia stato subissato di telefonate per un gesto che definisce di pessimo gusto e che manca di rispetto a lui e al valore della vita sottolineando come non ci sia nulla di divertente in questo tipo di scherzi.

Il messaggio, rivolto ai sui fan comincia riprendendo un titolo e la sua diffusione sui social: "Carissimi amici, come molti di voi senz’altro sapranno, ieri sono stato vittima di una inconcepibile, orribile ‘Fake News'; ‘Morto uno dei più grandi protagonisti della musica'. Inevitabilmente diffusasi a macchia d’olio sui social media. E ho passato ore a rispondere a messaggi e chiamate di chi, giustamente, si era più che preoccupato per la mia salute: che è buonissima, peraltro. Oggi non saprei neppure come definire, il buontempone arrivato a sprecare il proprio tempo diffondendo notizie non solo false, ma addirittura tragicamente false".

Il musicista continua: "Trovo davvero inconcepibile, che vi siano individui in grado di azioni di gusto tanto pessimo, che a qualcuno manchi sensibilità sino ad arrivare a questi eccessi, che venga meno il rispetto non solo degli altri, ma proprio del valore della vita, sino a questo estremo". Non è una novità che saltuariamente qualcuno provi a far circolare notizie false sulla scomparsa di personaggi famosi e di volta in volta la vittima decide o meno di replicare. Evidentemente l'ex Pooh è stato costretto dalla quantità di messaggi che gli erano arrivati.

Facchinetti, poi fa riferimento a un periodo difficile che abbiamo vissuto tutti e lui in particolare in questi ultimi anni ha visto scomparire molte persone a lui care: "Non sono affatto divertenti, certi ‘scherzi'. E non lo sono mai! Non soltanto in periodi che – come gli ultimi anni – sono stati già segnati da tanto dolore per i tragici eventi della pandemia. Poi, come sempre, io metto in evidenza i lati positivi delle cose, per quanto in questa situazione non vi sia forse nulla di positivo; e dunque un po’ sorrido, pensando al famoso detto sull’allungarsi della vita in casi simili a quello cui mi riferisco. Ma certo il mio è un sorriso oggi incerto, amaro, indignato. E vorrei che anche grazie a voi si diffondesse una forte condanna di certe azioni: sino a farle sparire del tutto dalla circolazione. Al buontempone che ha voluto “scherzare” sulla mia vita, invece, mi limito a dire fermamente quanto segue. Che si vergogni. Roby".