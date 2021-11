Roberto Vecchioni: “Ho avuto tre tumori e sto benissimo”

La vita di Roberto Vecchioni da lui raccontata al Corriere della Sera è ricca di aneddoti, come potrebbe essere diverso, ma è anche ricca di notizie come questa: "Ho avuto tre tumori, tre operazioni, a un polmone a un rene alla vescica. Eppure ho compiuto 78 anni e sto benissimo". Amico dei grandi cantautori, ricorda Franco Battiato: "Un mattacchione, bravissimo raccontatore di barzellette". Poi parla del suo rapporto con Francesco Guccini: "Ci siamo conosciuti al Tenco, nel 1974. Lui aveva una bottiglia di bourbon, io di whisky. Facemmo gara a chi beveva di più". E sulla fede: "Ci credo e basta. Da cattolico, sia pure poco praticante".

Oggi, Roberto Vecchioni non beve più: "Ho smesso. Del tutto: neanche un sorso di vino. Sette anni fa. Mi accorsi che stavo male, che perdevo tempo e attenzione per i figli". E racconta che nonno é:

Passo il Natale a organizzare giochi per figli e nipoti. Abbiamo una casa sul lago di Garda, con un giardino che viene illuminato a giorno, le renne, un Babbo Natale alto tre metri. Sono un maestro di Mercante in fiera, invento indovinelli pazzeschi, e poi la caccia al tesoro, la tombola, ma anche gli scacchi, il bridge, i quiz… Pure le cose pericolose vanno affrontate come un gioco: un esame, una canzone da cantare per la prima volta, una malattia. Ho avuto tre tumori, tre operazioni, a un polmone a un rene alla vescica. Eppure ho compiuto 78 anni e sto benissimo.

Nel 1991 vince il Festivalbar con "Voglio una donna", una canzone messa all'indice dalle femministe, oggi impossibile anche solo da immaginare. Lui si difende:

Non era antifemminista. Ma le donne non devono diventare come gli uomini, in particolare quelli che non amo: i ricchi, i radical chic. Ne L’ultimo spettacolo dico alla donna che mi sta lasciando: “Non ti ho mai considerata roba mia”.