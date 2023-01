Ritrovato il rapper scomparso Theophilus London: la famiglia non aveva notizie da mesi Il cugino del rapper, Mikhail Noel, insieme al collaboratore Machinedrum, hanno dichiarato che il cantante è stato ritrovato sano e salvo ed è con la sua famiglia.

Teophilus London

Teophilus London, il rapper scomparso a Los Angeles a ottobre 2022, è stato ritrovato sano e salvo. Lo comunica il cugino, Mikhail Noel, condividendo su Instagram una foto di London con una grande scritta in rosso: "Abbiamo trovato Theo. È sano e salvo". "In questo momento – prosegue Noel – la famiglia vorrebbe preghiere e privacy. Grazie a tutti!!!". L'immagine è accompagnata da una didascalia che recita: "Apprezzo davvero il supporto di tutti nel trovare mio cugino", dice la didascalia. "È piacevole e gratificante – prosegue – avere un sistema di supporto così forte da parte di famiglia e amici!!! Dio benedica ognuno di voi tutti". Anche un collaboratore di London, il produttore Machine Drum, ha postato su Twitter che il rapper è stato trovato ed è al sicuro con la famiglia.

La denuncia della scomparsa del rapper era stata esposta il 27 dicembre dalla famiglia. Il giorno dopo, il 28 dicembre, la notizia è stata diffusa con un comunicato dalla polizia di Los Angeles. I genitori hanno dichiarato agli agenti che London era scomparso dal 15 ottobre, quando ha lasciato il suo appartamento di Los Angeles, e l'ultima volta era stato visto il 25 ottobre a Skid Row. Nelle ultime settimane diverse testate giornalistiche hanno contattato i parenti e l'etichetta discografica, la Secretly per ricevere commenti e informazioni. La risposta è arrivata dalla Secretly che ha rilasciato una dichiarazione a nome della famiglia. "Theo, tuo padre ti vuole bene", ha detto il padre del rapper. "Ci manchi – ha proseguito – tutti i tuoi amici e parenti ti stanno cercando. Ovunque tu sia, mandaci un segnale. Non importa cosa, verremo a prenderti, figliolo".

London è famoso per aver collaborato con artisti come Ye e Kanye West. Ha pubblicato tre album, il primo nel 2011 dal titolo "Timez are weird these days". Nel 2014 esce Vibes, il suo secondo album dove comincia a collaborare con Kanye West.Viene nominato nel 2016, alla 58esima edizione dei Grammy Awards, per la migliore interpretazione rap nel videoclip All Day di Kanye West, insieme con Allan Kingdom e Paul McCartney. Infine nel 2020 pubblica il suo ultimo album in cui compaiono anche artisti come Lil Yachty e Raekwon.