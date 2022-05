Rissa per Tekashi 6ix9ine, colpito da un pugno, l’aggressore: “Ci bullizzava” Il rapper americano Tekashi 6ix9ine è stato ancora una volta coinvolto in un caso di cronaca. Il rapper è stato colpito con un pugno da un producer che lo accusa di bullismo.

A cura di Redazione Music

Tekashi (Bennett Raglin/Getty Images for Power 105.1)

Tekashi 6ix9ine è di nuovo al centro delle cronache, ma non musicali. Il rapper, infatti, che pure ha pubblicato nuova musica nelle settimane scorse ha avuto uno scontro mentre si trovava in un locale di Miami qualche giorno fa e adesso ha parlato l'aggressore che gli ha dato un pugno. Le versioni date dai due sono discordanti, con il rapper che ha detto di non aver mai visto la persona che l'ha aggredito, e con quest'ultimo che, al contrario, parla di un'antipatia nei suoi confronti che va avanti da tempo e che si è materializzata, in quell'occasione, con atti da bullo (sic) nei confronti suoi e del suo gruppo, come scrive TMZ che per primo ha dato la notizia della rissa.

Continua, insomma a far discutere l'atteggiamento di Tekashi che negli ultimi anni ha avuto non pochi problemi con la legge, dovendo rispondere di svariati capi di imputazione e evitando una lunga condanna solo grazie alla sua collaborazione con le forze dell'ordine che gli ha permesso uno sconto di pena, pena diminuita, poi, per lo scoppio del Covid e i problemi di salute di cui soffre i cantante. Quello che era una delle Next Big Thing del rap americano si trova sempre più a doversi confrontare con la cronaca che con la musica. Il ragazzo che gli ha sferrato un pugno ha detto a TMZ che il rapper lo stava bullizzando e per questo motivo lo ha colpito dietro la testa, nonostante il rapper abbia detto al giornale che non conosceva il ragazzo.

L'aggressore è il producer ItzMrBHN che ha spiegato di aver già incontrato 6ix9ine in passato e di non essersi mai presi bene e stanco delle continue angherie ha deciso di ribellarsi. Il ragazzo ha spiegato che Tekashi aveva cominciato a riprendere lui e i suoi amici prendendoli in giro, come si vedeva da alcune storie del rapper su Instagram. Quando una delle sue guardie del corpo lo ha spinto e gli ha calpestato le scarpe non ci ha visto più e lo ha colpito e ha anche accusato il rapper di aver pagato le persone che erano fuori dal locale "per passare da bravo ragazzo".