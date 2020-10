A causa di un nuvolone di Fantozzi che si è poggiato su di noi per un’intera settimana il concerto a Udine del 3 ottobre è ufficialmente spostato al 10 ottobre, sempre alle ore 17.00. Mi raccomando non tirate pacchi per tre motivi: 1) Il 10 è il compleanno di mia madre la Silva divinah e dobbiamo cantarle happy birthday Divinah. 2) Ci rimarremmo troppo male. 3) Per Voi in questo piccolo tour abbiamo sfidato le intemperie e le avversie tra forti venti, freddo da batter le brocche, blackout elettrici, ritornelli cantati a cappella col megafono e pioggia battente… 📌Info utili per la nuova data del 10 ottobre a Udine I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data Per chi fosse impossibilitato a partecipare potrà rivendere il proprio biglietto sulla piattaforma Fansale del circuito Ticketone (https://www.fansale.it/fansale/). Per chi volesse cedere il proprio tagliando a terzi sarà possibile la procedura del cambio nominativo, da effettuare in uno dei punti vendita autorizzati (per chi ha acquistato in un punto fisico) o direttamente su Ticketone.it (per chi ha acquistato il biglietto online). Sarà possibile anche il rimborso del biglietto a partire da giovedì 1° ottobre e entro e non oltre il giorno martedì 6 ottobre, nel punto vendita di acquisto, consegnando i biglietti in originale, o direttamente su Ticketone.it per gli acquisti online. Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it o al numero 892.101. @friendsandpartners 📸 @nomaxsnap

A post shared by ELISA TOFFOLI Official (@elisatoffoli) on Sep 30, 2020 at 8:19am PDT