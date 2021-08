Rihanna è ufficialmente miliardaria: quanto vale il patrimonio della cantante Se la musica dice che Rihanna è ferma dal 2016, gli affari dicono, invece che la cantante delle Barbados è attiva quotidianamente grazie ad altri interessi, al punto che oggi è ufficialmente miliardaria, è la cantante più ricca dell’industria musicale e la seconda più ricca nel mondo dello Spettacolo, dopo Ophrah Winfrey.

Se la musica dice che Rihanna è ferma dal 2016, gli affari dicono, invece che la cantante delle Barbados è attiva quotidianamente grazie ad altri interessi, al punto che oggi è ufficialmente miliardaria, è la cantante più ricca dell'industria musicale e la seconda più ricca nel mondo dello Spettacolo, dopo Oprah Winfrey. La cantante deve il raggiungimento di questo traguardo alla sua azienda di cosmesi, soprattutto, un po' meno alla musica, contando anche che comunque per un paio di anni avrebbe dovuto dire stop ai tour, a causa della pandemia. Nonostante ciò, infatti, gli affari della cantante sono andati a gonfie vele.

A fare i conti in tasca a Rihanna, come sempre ci pensa Forbes, che ha calcolato che grazie soprattutto Fenty Beauty, il patrimonio della cantante è stimabile in circa un miliardo e mezzo di euro di cui poco più di un miliardo viene proprio dall'azienda di cosmesi che prende il nome dal suo cognome originale, visto che il vero nome di Rihanna è Robyn Rihanna Fenty, mentre il resto del suo patrimonio arriva soprattutto dalla sua azienda di lingerie Savage x Fenty che vale circa 230 milioni di euro e il resto dalla musica e dalla recitazione. Non tutto ciò che tocca diventa oro, però, infatti lo scorso febbraio la cantante aveva dovuto chiudere il suo marchio di moda, a causa di un calo dei ricavi dovuti alla pandemia.

Insomma, oggi come oggi, Rihanna è soprattutto imprenditrice di cosmetica e lingerie, benché nel mondo sia famosa soprattutto come una delle maggiori popstar di questo secolo, nonostante il suo ultimo album, "Anti", risalga al 2016. La cantante, comunque, ha venduto oltre 250 milioni di album e resta una delle artiste più ascoltate in streaming, con una platea di quasi 45 milioni di ascoltatori mensili. Recentemente, per restare in campo musicale, comunque, Rihanna ha partecipato a un video del suo compagno A$AP Rocky. Insomma, la cantante ha capito che la musica resta fondamentale ma il suo brand va esteso.