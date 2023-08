Ricordate Luca Dirisio? Che fine ha fatto l’autore di Calma e sangue freddo e Sparirò Luca Dirisio è stata una delle meteore musicale dei primi anni 2000, grazie al successo con Calma e sangue freddo, oltre alla partecipazione sanremese con Sparirò. Ecco che fine ha fatto l’autore abruzzese.

A cura di Vincenzo Nasto

Luca Dirisio, screenshoot official video "Calma e Sangue Freddo"

È il 2004 quando Luca Dirisio, autore originario di Vasto in Abruzzo, raggiunge uno dei suoi primi picchi di popolarità: il 4 giugno viene pubblicato il suo primo singolo ufficiale dal titolo Calma e sangue freddo, anche se in rotazione radiofonica sin dal 14 maggio. Il ritornello del brano diventa un leitmotiv nelle radio italiane, conquistando dopo poco tempo anche una delle più celebri kermesse estive: il Festivalbar. Sarà infatti nominato Rivelazione dell'anno, un titolo che accompagnerà anche la narrativa sul suo disco d'esordio LucaDirisio. Il brano conquista il disco d'oro con oltre 50mila copie vendute e viene tradotto anche in spagnolo, con il titolo Calma y sangre fría. Il video ufficiale del brano, girato nel centro storico di Verona, rimane nella memoria collettiva dei primi anni 10 del 2000.

Nel frattempo, a ottobre viene pubblicato l'album d'esordio Luca Dirisio, in cui oltre a Calma e sangue freddo, vengono contenuti singoli come Il mio amico vende il thè e Usami. Nel frattempo, la rotazione radiofonica di Calma e sangue freddo trascina magneticamente l'album, che verrà certificato disco di platino dalla Fimi con oltre 150mila copie vendute. Il singolo, che oggi conta oltre 7,7 milioni di views su YouTube, rientrerà nella top 20 dei singoli più ascoltati in radio nel 2004, classificandosi al 16° posto. L'anno successivo comincia a prendere confidenza con il palco del Festival di Sanremo, partecipando in qualità di ospite con Paolo Meneguzzi: i due si esibiranno con il brano Non capiva che l'amavo.

I tempi sono maturi per il suo esordio da protagonista al Festival di Sanremo successivo, quello del 2005 condotto da Giorgio Panariello in collaborazione con Victoria Cabello e Ilary Blasi. La canzone scelta per l'evento non supererà però la terza serata, venendo eliminata alle porte della fase finale: si tratta di Sparirò. Il singolo però diventa un piccolo indizio sul suo secondo album ufficiale, pubblicato pochi giorni dopo il Festival: si tratta de La vita è strana, che contiene i singoli La ricetta del campione e Se provi a volare, brano che rientrerà nella colonna sonora del film High School Musical.

Tra i singoli contenuti nel suo secondo album, c'è anche L'isola degli sfigati, un chiaro riferimento al reality L'isola dei Famosi, trasmesso allora su Rai 2, condotto da Paolo Brosio. Gli anni successivi decretano la fine del suo rapporto con l'etichetta Sony, dopo l'uscita dell'album 300 all'ora, e bisogna ritornare al 2011 per rivederlo in una trasmissione nazionale. Infatti, in quell'anno, partecipa proprio al reality condotto in co-abitazione da Simona Ventura e nelle puntate finali da Nicola Savino. L'avventura in Honduras sarebbe dovuta essere una vetrina per l'uscita del suo nuovo album Compis, ma dura solo tre puntate, prima di essere eliminato.

Nel 2019, dopo anni di singoli, viene pubblicato il suo quinto album Bouganville: il progetto viene anticipato da La mia gente, una canzone dedicata alla sua terra natia, l'Abruzzo, e da Come il mare a settembre, che diventa l'episodio più ascoltato dell'album. Sul suo profilo Instagram, negli ultimi mesi, Dirisio fa riferimento a una nuova avventura musicale. Nel frattempo, il prossimo anno cadrà il 20° anniversario del suo più grande successo, Calma e sangue freddo, quella che potrebbe essere l'occasione giusta per annunciare un suo ritorno musicale.