Ricordate Lorenzo Licitra? Che fine ha fatto il vincitore di X Factor 11 che battè i Maneskin Ricordate Lorenzo Licitra, l’autore di Ragusa che ha conquistato la vittoria sui Maneskin a X Factor 11? Ecco che fine ha fatto l’autore di In the name of love.

A cura di Vincenzo Nasto

Lorenzo Licitra, foto di Instagram Account @lorenzolicitraofficial

Sarebbe ingeneroso per Lorenzo Licitra esser ricordato solo per la vittoria finale nell'edizione del 2017 di X Factor, quella in cui ha superato i favoriti Maneskin, che da lì a poco avrebbero conquistato una visibilità mondiale. Infatti, il cantante siciliano ha più volte ripetuto, negli ultimi sei anni, come il paragone fosse profondamente errato, soprattutto per le competizioni diverse in cui si cimentavano. Lorenzo Licitra è infatti un autore siciliano, nato a Ragusa il 25 settembre 1991 e ha una lunga carriera nel mondo della musica, cominciata con i suoi studi da tenore, che l'hanno non poco agevolato nel suo primo percorso da professionista all'interno del talent di Sky. Sotto l'ala di Mara Maionchi, il giovane autore siciliano ha impressionato il pubblico con cover come Diamonds, In The Name Of Love e Like A Prayer soprattutto, senza dimenticare Your Song e Somebody that I used to know. Ma che fine ha fatto Lorenzo Licitra?

La vittoria di X Factor 11 con The name of love

Ripartendo dal 2017, la vittoria in finale con i Maneskin non è stato l'unico punto luminoso nella carriera del giovane artista di Ragusa. L'inedito con cui si è esibito nelle battute finali del programma, In the name of love, è ancora una delle più amate dai fan del cantante, collezionando anche buoni numeri in streaming: quasi due milioni e mezzo di ascolti. Il singolo diventerà anche la titletrack del suo primo album omonimo, composto da cinque cover che avevano catturato il pubblico durante l'intera trasmissione. Come ha poi confessato in un'intervista a RDS, dopo il successo iniziale la sua immagine pubblica ha cominciato a cozzare anche con la direzione discografica, soprattutto con le idee dei suoi ex produttori: "Volevano trasformarmi nel Michael Bublè italiano, ma non era la mia strada". Infatti, oltre alla grande anima lirica da tenore, Licitra avrebbe voluto esplorare la sua dimensione pop, come farà da lì a pochi anni.

Il sogno di Sanremo e la partecipazione all'Eurovision Song Contest 2023

Nel frattempo, Licitra ha anche tentato il grande salto sanremese, come ha confessato in un'intervista a Tag24: "Sicuramente Sanremo rappresenta una vetrina unica, negli anni c’è stata la voglia di partecipare. È bello provarci ogni anno e crescere come artista". Ma i confini nazionali sono stati travalicati già nei primi anni, come quando ha suonato al Palazzo delle Nazioni Unite. Tra i suoi sogni c'è ancora un concerto a Liverpool, in Inghilterra, a cui è andato molto vicino negli scorsi mesi, causa Eurovision 2023. Infatti, Licitra è stato uno dei partecipanti al contest Una voce per San Marino, che gli avrebbe potuto aprire le porte per il palco della Liverpool Arena: il concorso è però stato vinto dai Piqued Jacks con Like an Animal che hanno rappresentato San Marino all'Eurovision 2023.

La nuova avventura con Tale e Quale Show 2023

Negli ultimi quattro anni ha pubblicato tre singoli come Sai che ti ho amato sempre, ma anche Eli Hallo e Never give up: l'ultimo brano è stato proprio quello scelto da Licitra per la partecipazione al contest Una voce per San Marino. Ma per una porta che si chiude, c'è sicuramente una nuova opportunità che Licitra potrà sfruttare nei prossimi mesi, esattamente dal 22 settembre. Infatti, sarà tra i concorrenti che parteciperanno al talent di Rai1 condotto da Carlo Conti Tale e quale show 2023: insieme a lui ci saranno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.