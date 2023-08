Ricordate Alexia? Che fine ha fatto l’autrice di Dimmi come e Per dire di no Alexia, nome d’arte di Alessia Aquilani, è stata una delle stelle della musica soul pop in Italia, vincitrice del Festival di Sanremo 2003 con Per dire di no. Ecco che cosa fa adesso.

A cura di Vincenzo Nasto

Alexia, foto Instagram Account @alexia.social

Nove edizioni del Festivalbar, quattro apparizioni al Festival di Sanremo e oltre sei milioni di dischi venduti: è il curriculum di una delle cantanti italiane più apprezzate nel panorama soul-pop, soprattutto nei primi anni 2000. Alexia, nome d'arte della ligure Alessia Aquiliani, è stata una delle protagoniste dei primi anni 10 del 2000, lasciando intravedere i primi sprazzi di talento in un tour biennale con Ice MC, con cui ha composto anche Alexia Cooper – Boy, prima di entrare nel coro dell'autore per i brani Cinema e Scream. Con lo stesso firma nei primi anni 90′ una canzone entrata nella colonna sonora del celebre Trainspotting: Think About the Way. Dopo oltre 300 concerti in 30 mesi, arriva il primo successo da solista con Me and you. Ma oggi, che fine ha fatto Alexia?

Dopo il successo di Me and You e di Summer Crazy l'anno successivo, il nome di Alexia viene elencato anche nelle classifiche internazionali dei singoli, raggiungendo con il secondo brano il primo posto in Spagna, Italia e Finlandia. Il suo primo album, Fan Club che contiene Uh la la la, vende 600mila copie in Italia, ma è nell'euro-pop che Alexia comincia a trovare la propria direzione: lo testimoniano i numeri raccolti da The party con il singolo Gimme Love, ma anche Goodbye nel successivo album Happy. I tempi sono ormai maturi per la discografia italiana e Alexia decide nei primi anni 2000 di fare un tentativo anche in lingua italiana.

Infatti, solo con il quinto album Mad for Music, Alexia comincia a calcare i primi grandi palchi mainstream italiani, come quello del Festivalbar nel 2001, quando si esibisce con Money Honey. Sarà l'inizio di una lunga striscia vincente di singoli estivi, che le permetteranno di definire un grande record: è l'unica cantante italiana ad aver calcato per nove anni consecutivi il palco del Festivalbar. Con l'arrivo di una fetta di pubblico italiano maggiore, Alexia pubblica il suo sesto album omonimo, che contiene anche Dimmi come…. Il singolo le vale la partecipazione al suo primo dei quattro Festival di Sanremo, con un esordio quasi perfetto, in cui conquista il secondo posto e vince il Premio Volare per la migliore Musica: prima di lei si classificarono i Matia Bazar con Messaggio D'amore.

Alexia ha poi dovuto attendere solo un anno, perché nel 2003 si ripresenta con la ballad soul Per dire di no: vince il 53º Festival della Canzone Italiana, in un'edizione che sarà attanagliata da polemiche sui dubbi innescati dal servizio di Striscia La Notizia, dopo aver intervistato il legale Ugo Cerruti. La vittoria del Festival di Sanremo condotto da Pippo Baudo rimarrà una delle pagine più importanti della sua carriera, a cui si aggiungeranno anche altri nove dischi, intervallati tra di loro da alcuni anni di assenza, dopo che l'autrice aveva deciso di dedicarsi alla famiglia.

Nel 2015 decide di ritornare, per esempio, con l'album Tu vuoi se puoi, che sancisce anche la netta separazione con l'euro-pop con cui aveva conquistato il successo nei primi anni 10. Arrivano anche le prime avventure televisive, con la presenza fissa alla trasmissione di Rai 1 I migliori anni, condotta da Carlo Conti, nel 2013. La cantante, nel frattempo, nel 2017 festeggia i suoi 50 anni pubblicando il singolo Beata Gioventù, che aprirà le porte al suo nuovo disco Quell'altra. Anche se con numeri ridotti in termine di vendite, Alexia gira il mondo in tourneè, approcciandosi anche a nuovi suoni: uno dei suoi ultimi esperimenti, contenuto nell'album 1990 di Achille Lauro, è la riedizione di Me and you. Nella nuova cover, oltre ad Alexia e Achille Lauro, partecipa anche il rapper Capo Plaza.

Alexia continua a proporre nuova musica, come negli scorsi mesi, quando presente a Viva Rai 2, la trasmissione televisiva di Fiorello, anticipa in esclusiva il suo nuovo singolo Proiettili e Diamanti. La canzone, pubblicata lo scorso 16 giugno, rilancia i tentativi estivi della cantante "più titolata" del Festivalbar, con un ritorno all'euro-pop dei primi anni 2000. Sale anche sul palco del Tim Summer Hits durante l'estate, dove si esibisce con Dimmi come e il nuovo singolo. Nel frattempo, dopo aver sposato nel 2005 Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani, ha avuto negli anni successivi due figlie, che l'accompagnano in alcune delle sue avventure, com'è possibile vedere sul suo profilo Instagram.