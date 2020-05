Ricky Martin grande protagonista ma questa volta di un video che non è suo. L'artista latino e il suo compagno siriano Jwan Yosef si sono dati un lungo bacio partecipando così al video del cantante portoricano Residente, già vincitore di 5 Grammy Awards e ben 25 Latin Grammy Awards. Il video in questione si chiama "Antes Que el Mundo Se Acabe" ovvero "Prima della fine del mondo".

Il bacio nel video di Residente

Nel video "Antes Que el Mundo Se Acabe", ci sono decine di coppie che si baciano, tra questi anche Ricky Martin e il suo compagno. La clip della canzone è stata realizzata durante la quarantena e mostra le coppie da tutto il mondo. Il video diventa così un modo per riflettere sui tempi difficili che stiamo vivendo tutti. Ricky Martin e Jwan Yosef rappresentano nel video la coppia di Los Angeles, ma rappresentano anche le loro rispettive nazioni di origine, come ha scritto lo stesso Ricky Martin postando il singolo bacio su Instagram: "Siamo qui in rappresentanza di Siria e Porto Rico! Fratello, grazie per averci reso parte del messaggio".

Il quarto figlio di Ricky Martin e Jwan Yosef

Una grande unione quella tra Ricky Martin e Jwan Yosef. Lo scorso ottobre, i due sono diventati papà insieme per la seconda volta quando è arrivato in casa il piccolo Renn Martin-Yosef, arrivato in casa a dieci mesi di distanza da Lucia, la principessa di casa, avuta nel 2018. Si tratta del secondo figlio con il marito Jwan Yosef, mentre Ricky Martin è già papà dei gemelli Valentino e Matteo, avuti da madre surrogata nel 2008.

Chi è Residente

Réné Pérez Joglar, meglio conosciuto per il suo nome d'arte Residente, è un rapper, cantante e compositore portoricano. Storica voce del gruppo "Calle 13", ha adesso cominciato una carriera solista