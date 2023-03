Rick Ross denunciato per i bufali nel suo giardino: ecco gli animali più strani adottati dalle star Il rapper americano Rick Ross è al centro delle polemiche, dopo che i suoi due bufali domestici hanno oltrepassato i recinti e invaso le strade.

A cura di Vincenzo Nasto

Rick Ross 2023, foto di Instagram Account @rickforever

Due bufali da quasi una tonnellata vagano a Fayetteville, in Georgia, tra macchine parcheggiate, bidoni della spazzatura per strada, ma anche persone che cercano di stabilire un contatto con loro. Al centro di questa storia, il rapper americano Rick Ross, che possiede questi due animali "domestici", che stanno procurando non poche preoccupazioni non solo ai suoi vicini, ma all'intera città. Solo alcuni giorni fa, c'era stato il tentativo di contattare le autorità per denunciare il randagismo di questi animali, che si sono allontanati quotidianamente dalla tenuta di oltre 950mila metri quadrati del rapper, chiamata "Promise Land". I bufali hanno attraversato strade e invaso le altre proprietà, oltre ad aver inseguito i suoi vicini.

La presenza dei bufali e le denunce del vicinato

Ma i due bufali non sono l'unico problema. Da anni, i vicini di Rick Ross lamentano la presenza di animali non domestici che in maniera continua oltrepassano il recinto della loro abitazione, distruggendo qualsiasi tipo di raccolto o manutenzione del proprio giardino. Infatti, se i bufali sono stati un regalo del 2022 dai suoi soci in affari del marchio di abbigliamento Ethika, Ross è famoso per il toro che alloggia nella sua prateria. Ma non solo, perché a loro tre, Rick Ross ha affiancato anche dei cavalli. Una fattoria nel sud degli Stati Uniti, che adesso sta trovando ostacoli con il vicinato, che ha espressamente condannato le condizioni di sicurezza, soprattutto per le famiglie che abitano vicino al rapper inseguite dai bufali, come riporta qui il portale TMZ.

Elvis e il suo canguro domestico

Gli animali domestici più eccentrici delle star

Ma per un bufalo domestico che invade lo spazio circostante e attraversa le strade pubbliche, rischiando di causare incidenti e danni alle proprietà, ci sono anche altre star che hanno aggiunto alla propria collezione domestica, delle creature strappate dal proprio habitat. Tra i più famosi, possiamo ricordare Elvis Presley, che nella sua dimora aveva un canguro che portava al guinzaglio. Più recentemente, la scelta di Michael Jackson di avere un serpente a Dreamland, o di Tyga di costudire un leone in gabbia nel proprio giardino, sembrano andare proprio in quella direzione. Restando nel campo esotico, è impossibile non nominare Arnie, l'iguana di Zayn Malik, l'ex frontman degli One Direction, che ha sempre dichiarato una grande passione per i rettili.

Justin Bieber e la sua scimmietta Mally

Dalla capra di Demi Lovato alla scimmietta Mally di Justin Bieber

Poi si può volare in Africa, dove durante una missione umanitaria, Demi Lovato decise di adottare una capre come suo animale di compagnia. La cantante ha potuto tenere solo per pochi mesi la creatura, non riuscendo mai a ricevere i documenti per poter dichiarare l'animale "domestico". Un'avventura capitata anche alla stella del pop internazionale Justin Bieber, che appena 20enne, decise di adottare e portare a casa una scimmietta di nome Mally, facendosi fotografare anche sui social in compagnia dell'animale. Chi invece ha dovuto rinunciare per cause naturali alla compagnia del suo maialino è Miley Cyrus: la cantante, come ha confessato nel 2019, ha vissuto le ultime ore della sua Bubba Sue, prima di vederla esalare l'ultimo respiro.