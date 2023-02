Renato Zero sulla polemica Rosa Chemical: “Non è colpa sua, ma di chi crede la musica sia velleità” Renato Zero commenta uno dei momenti più discussi del Festival di Sanremo e un personaggio associato a lui in questi giorni, commentando la vicenda Rosa Chemical. Conferma che era stato cercato per Sanremo 2023, ma non esclude la partecipazione per il prossimo anno.

A cura di Andrea Parrella

La questione Rosa Chemical continua ad impazzare quando è ormai trascorsa una settimana dalla finale del Festival di Sanremo 2023. L'artista, al centro delle polemiche pre e post Festival per le provocazioni sul palco (dai contenuti della sua canzone al bacio con Fedez sul palco) è stato senza ombra di dubbio tra i protagonisti della kermesse. Siccome la sua cifra è quella della provocazione e della trasgressione, in molti ha suscitato un paragone immediato con un altro artista italiano, Renato Zero, che nelle scorse ore è stato chiamato a commentare il fenomeno sanremese.

Renato Zero su Rosa Chemical

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del suo tour Zero a Zero, l'artista è stato interpellato proprio in merito alle polemiche relative a Rosa Chemical: "Non è colpa di Rosa Chemical ma di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica. Di chi ritiene che la musica sia una velleità". Renato Zero sembra dunque tracciare una linea di demarcazione netta tra sé e canzoni molto esplicite come "Mi vendo" e "Il triangolo" e quanto scatenato da Rosa Chemical, che ha alimentato anche polemiche di tipo politico:

Una volta c'erano tantissimi esperti nelle case discografiche, che ti davano i giusti consigli e ti aiutavano a trovare la tua strada artistica da percorrere, con i tempi giusti. Oggi non è colpa di Rosa Chemical o di altri ragazzi, che sono sempre da assolvere… La colpa è invece di chi pensa che fare il cantante sia un mestiere improvvisato e che non ci sia una responsabilità nell'andare in scena davanti al pubblico, teatrale o televisivo

Renato Zero a Sanremo 2024?

Proprio su Sanremo, si è parlato di un avvicinamento di Amadeus, che lo avrebbe voluto ospite della kermesse. Cosa che Renato Zero non ha smentito, spiegando le ragioni del suo no, aprendo a una partecipazione a Sanremo 2024: "Se il prossimo anno sarò nuovamente invitato ad andare al Festival di Sanremo, ci farò un pensierino…". Non manca chi in conferenza stampa ha sottolineato la coincidenza della sua presenza a C'è Posta per Te nella puntata andata in onda proprio in concomitanza con la finale del Festival, naturalmente registrata. Non ha gradito la cosa, come precisa: "Che Mediaset abbia deciso di mandarmi in trincea, l'ho trovato un pò fuori posto". Ma aggiunge: "Sono un professionista, una persona perbene, mai fatto speculazioni […] prima di andare al Festival devi preparare tutta l'artiglieria, mentre per andare da Maria basta indossare un tailleurino e una scarpetta lucida con il tacco, è meno impegnativo".