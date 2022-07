Renato Zero prima della morte di Irene Fargo: “Sfortunata e sensibile, posate lo sguardo su di lei” Qualche giorno prima della morte di Irene Fargo, Renato Zero aveva fatto un appello ai fan. Li aveva invitati a fare una carezza a quell’artista “buona, generosa, sensibile e appassionata”.

A cura di Daniela Seclì

È di queste ore la triste notizia della morte di Irene Fargo. La cantante si è spenta a 59 anni, venerdì 1 luglio. Nonostante da tempo non apparisse più in pubblico, gli italiani la ricordavano ancora con affetto e ammirazione, come una delle voci più belle. Al momento non è ancora stata diffusa la causa della morte, ma nei giorni scorsi era scattato un campanello d'allarme, quando Renato Zero aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un appello ai fan riferito proprio all'artista.

L'appello di Renato Zero alcuni giorni prima della morte di Irene Fargo

Il 15 giugno, Renato Zero ha pubblicato sul suo profilo Facebook, un post dedicato a Irene Fargo. L'artista ha spiegato che ci sono amici a cui purtroppo è riservato un percorso tortuoso. Poi ha fatto un appello ai suoi tantissimi fan. Ha chiesto loro di consegnare il loro cuore a Irene Fargo e farle sentire la loro carezza:

"Abbiamo amici fortunati ed altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene! Grazie infinite della vostra costante attenzione e riguardo verso gli altri. Il vostro sempre vostro Renato".

Irene Fargo è morta a 59 anni

Irene Fargo verrà sempre ricordata per la sua incantevole voce, per la sua elegante discrezioni e per successi come La donna di Ibsen; Come una Turandot; Sabbia d'Africa e Il bacio. Ad annunciare la sua morte, avvenuta a soli 59 anni, è stata la cantante Giovanna Nocetti: