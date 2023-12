Renato Zero ospite a sorpresa del tour di Elodie: “Mi piace avere avuto una parte nella tua carriera” Elodie a Firenze, durante la data del tour, ha sorpreso il pubblico ospitando sul palco Renato Zero. Dopo l’esibizione sulle note di “I giardini che nessuno sa”, il cantautore romano ha commentato: “Mi piace avere avuto una piccola parte di questa meravigliosa carriera”.

A cura di Gaia Martino

Elodie ha collezionato un nuovo sold out per il suo tour nei palazzetti dello sport in giro per l'Italia: a Firenze, ieri sera, martedì 5 dicembre, ha regalato al pubblico un commovente duetto con Renato Zero. Neanche la celebre pop star è riuscita a trattenere l'emozione. L'ingresso del cantautore romano ha acceso il Mandela Forum con urla e applausi e al termine dell'esibizione sul palco sulle note della canzone I giardini che nessuno sa, la cantante è scoppiata in lacrime.

Il discorso di Renato Zero a Elodie: "Meravigliosa carriera"

Renato Zero, dopo il duetto sul palco del Mandela di Firenze, ha parlato a Elodie esaltandone il talento e rivolgendole parole di stima: "Mi piace avere avuto una piccola parte di questa meravigliosa carriera". La cantante ha condiviso il momento sul suo profilo Instagram: "E poi…silenzi. Grazie infine Renato Zero" ha scritto a corredo del video. Tra i commenti presenti anche quello del fidanzato Andrea Iannone che l'ha accompagnata nel corso di tutte le serate del tour. "Sempre più. Proud of you", le parole del pilota di Moto GP.

Tutti gli ospiti di Elodie Tour tra Napoli, Roma, Milano e Firenze

Elodie per il suo tour nei palasport italiani ha scelto numerosi ospiti, da Gigi D'Alessio a Geolier nella prima serata a Napoli (il 17 novembre) a Gaia Gozzi. Per il pubblico di Roma ha ospitato Giorgia, e ancora per quello milanese Marco Mengoni, amico e collega con il quale ha spopolato in radio con Pazza Musica. Per Firenze la pop star ha scelto Renato Zero: la prossima data è in programma per il 9 dicembre 2023 al Mediolanum Forum di Assago. Non circolano, al momento, informazioni su chi salirà con lei sul palco. Sempre presente ai concerti, il fidanzato Andrea Iannone, paparazzato dai fan ai piedi del palco in ogni serata del tour in Italia.