Renato Zero annuncia il nuovo album Autoritratto e i concerti evento a partire da marzo 2024 Renato Zero ha annunciato l’uscita del suo nuovo album il prossimo 8 dicembre e i concerti evento che partiranno a marzo 2024.

Da giorni Renato Zero sta tenendo un conto alla rovescia sui suoi social, un rituale che i fan sapevano avrebbe portato a un annuncio. E annuncio è stato! Il cantautore romano, infatti, ha sciolto le riserve e ha annunciato il nuovo album di inediti che si chiamerà "Autoritratto" e uscirà il prossimo 8 dicembre per Tattica, a tre anni dall'uscita dei tre capitoli di Zerosettanta che ha segnato un altro momento importante per la carriera di Zero, portandolo, ancora una volta, in testa alle classifiche FIMI degli album, a cui seguì un progetto speciale nel 2022, ovvero Atto di fede, primo progetto editoriale-discografico del cantante.

Autoritratto, il nuovo album di Renato Zero

Una nuova scommessa per Zero, che a Fanpage, parlando del secondo capitolo di Zerosettanta, che nacque per festeggiare i suoi 70 anni, disse: "Scommettere, per me, è la chiave necessaria per non essere un replicante, per non correre il rischio di annoiare e per non sentirmi io stesso non appagato". E per questo torna con un nuovo album di inediti nella nota stampa che presenta l'uscita dell'album, questo nuovo lavoro viene presentato come "un’opera destinata a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale".

I concerti nel 2024

E contestualmente a questa nuova uscita, Zero ha annunciato anche una serie di live prodotti da Tattica che, a partire dal prossimo marzo, lo vedranno protagonista di quelli che definisce "concerti evento" in cui presenterà proprio le nuove canzoni contenute in Autoritratto oltre ai suoi maggiori successi, per assecondare anche i sorcini storici. I biglietti per le nuove date saranno disponibili dalle ore 11:00 del 7 dicembre 2023 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket. A questo si aggiunge anche, nei negozi e in edicola, in 15 uscite a partire dal 22 dicembre, la collana “Mille e uno Zero”, ovvero "quindici titoli senza precedenti, con autentiche rarità̀, live e album studio mai pubblicati in vinile".