Red Bull 64 Bars Live: a Scampia l’evento rap con Ernia, Geolier, Fibra, Guè, Madame e Marracash Sta per arrivare a Scampia l’evento rap Red Bull 64 Bars Live che vedrà sul palco artisti come Fabri Firba, Marracash, Guè Pequeno e Madame tra gli altri: ecco il programma.

A cura di Redazione Music

Si avvicina la prima edizione del Red Bull 64 Bars Live, l'evento rap che si terrà a Napoli sabato 8 ottobre e vedrà sul palco, lo stesso giorno, il meglio del rap italiano. A Scampia, infatti, in Piazza Ciro Esposito, a pochi passi dalle Vele di Scampia, canteranno Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame, Marracash e Dj TY1 a cui si aggiungeranno anche un gruppo di giovani artisti campani che si troveranno tutti insieme ‘int'ô rione, per citare uno dei gruppi che hanno scritto la storia del rap italiano, ovvero i Co'Sang di Luchè e ‘Nto, il duo campano che si sciolse nel 2012.

Ma cosa succederà a Scampia l'8 ottobre? Gli organizzatori promettono che si tornerà alle origini del rap, anzi alla sua essenza più autentica: "Non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo non convenzionale. Gli artisti, sullo sfondo di una scenografia spettacolare a 360 gradi, si esibiranno in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando dal vivo brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle tracce del proprio repertorio senza nessuna interruzione: un flusso di rap continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in maratona di parole su basi di musica e beat".

Oltre ai nomi grossi del rap italiano, suoneranno anche giovani artisti, ecco il programma: dalle 17:00 alle 18:00 ci sarà il Dj set di HeallHeaven, dalle 18:00 alle 18:15 Dipinto, dalle 18:15 alle 18:30 Plug, dalle 18:30 alle 19:30 Wad (Radio Deejay & Radio m2o), dalle 19:35 alle 20:00 J Lord, dalle 20:05 alle 20:30 Vettosi e dalle 21:00 alle 22:30 il Red Bull 64 Bars Live. L'evento rientra nel programma di “Napoli, Città della Musica”, progetto del Comune di Napoli volto a valorizzare i talenti che animano la città, mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea.