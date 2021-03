Raoul Casadei è morto a 84 anni per le conseguenze del Coronavirus. Il famoso re del liscio romagnolo era ricoverato dal 3 marzo scorso all'Ospedale Bufalini di Cesena a causa del peggioramento dello stato di salute dopo aver contratto il Covid-19 insieme a quasi tutta la famiglia nel complesso di case a Villamarina, dove vivono abitualmente. Il Messaggero riporta che in isolamento domiciliare al momento c'è la moglie Pina, che non ha sviluppato la polmonite come il marito ma ha molta tosse.

Il figlio Mirko unico a non contagiarsi

Negli ultimi giorni al Bufalini si era ricorsi al casco perché la situazione a livello respiratorio era degenerata e non prometteva niente di buono. Di quindici componenti della famiglia, ne sono stati contagiati quattordici, unico escluso il figlio Mirko, che dal padre ha ereditato la passione per l'orchestra e la sua gestione diretta. A sua volta, Raoul Casadei aveva preso le redini dell'orchestra da zio Secondo Casadei, l'autore di Romagna mia.

Quando parlò del ‘recinto Casadei'

"A meno che non sia morto senza accorgermene, sono pienamente vivo" aveva dichiarato in una delle sue ultime interviste, rilasciata al Corriere della sera in occasione dei suoi 80 anni, nel 2017. In quella occasione aveva pienamente descritto la vita nel ‘recinto Casadei', il complesso dove quasi tutta la famiglia ha contratto il virus:

È la cosa più bella della mia vita. Sono diventato famoso anche per aver cantato la famiglia. Qui viviamo in tanti. Ci sono le mie figlie Carolina e Mirna con i fidanzati. C’è mio figlio Mirko che ha 44 anni ed è già nonno. Ci sono Sabrina, Kim e Asia diventata mamma di Noa quattro anni fa. Non sono un patriarca, però. Qui ognuno fa quello che vuole. E ci rispettiamo. Mangiamo spesso insieme. Coltivo l’orto per tutti. Faccio il vino biologico e vado a prendere il pesce dalle barche.

Le parole dei figli Carolina e Mirko

A parlare negli ultimi giorni, anche un po' per rassicurare i fan sul suo stato di salute, era stata la figlia Carolina, che non si era sbilanciata oltre un ‘sta benino'. Il 27 gennaio scorso è stato il figlio Mirko a condividere una foto su Facebook per l'anniversario dei 58 anni di matrimonio dei suoi genitori. Uno strappo violento in un anno atroce, che ha portato via molti genitori ai loro figli e che anche nella famiglia Casadei ha lasciato un segno indelebile.