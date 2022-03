Raiz, Radicanto e Erica Mou aprono il TAM, torna la musica dal vivo Un ciclo di appuntamenti musicali ogni mercoledì sera a Napoli: si parte il 30 marzo con Raiz e i Radicanto. Erica Mou è di scena mercoledì 6 aprile.

Raiz e i Radicanto e Erica Mou sono i protagonisti di una nuova rassegna musicale ai Gradini Nobile 1 di Napoli, lì dove si trova il TAM. Un ciclo di appuntamenti musicali ogni mercoledì sera (opening 20.30, live 21) organizzato da Eleonora de Majo, Massimo Iovine e Nando Mormone. Un progetto che terrà a battesimo, mercoledì 30 marzo, proprio Raiz e i Radicanto con il loro live show "Musica immaginaria mediterranea", tra cantighe sefardite, salmi, canzone classica napoletana e commistioni con le suggestioni orientali e africane. Erica Mou, mercoledì 6 aprile, presenterà il suo ultimo disco "Nature" (ADA Music Italy).

Il programma completo

Il primo appuntamento, mercoledì 30 marzo, con Raiz e i Radicanto in “Musica immaginaria mediterranea”. Il concerto prevede in scaletta i brani più celebri che Raiz ha cantato e scritto con gli Almamegretta, ma c'è anche in scaletta un omaggio a Sergio Bruni con una rilettura delle sue canzoni più celebri: “Carmela”, “Che ‘lle conto” e “Napule è mille ferite”. Sul palco: Raiz e i Radicanto, composti da Giuseppe De Trizio (chitarra classica), Adolfo La Volpe (oud, chitarra elettrica) e Francesco De Palma (cajon, tamburi a cornice, tar, riqq). Erica Mou è di scena mercoledì 6 aprile con "Nature". Tra le canzoni in scaletta: “Fuori dal letargo”, “Lo zaino sul treno”, “Cinema”, “Animals”, “Erodere”, “Sono una donna non sono una santa”, “Two left feet”, “Neinde”, “A ring in the forest”, “Sul ponte”, “Maremadre”, “Felicidade”.

Ultima data il 27 aprile

Fabiana Martone in scena mercoledì 13 aprile con un omaggio a Joni Mitchell: "Living in shadows and light". La scaletta è fatta da una selezione di brani tra i più significativi della carriera di Joni Mitchell: “Shadows and light”, “In France they kiss on main street”, “Good must be a boogie man”, “Edith and the kingpin”, “God must be a boogie man”, “Woodstock” e “Last chance lost”. La band che accompagnerà Fabiana Martone sul palco si compone di quattro elementi: Luigi Esposito al piano, Francesco Fabiani alle chitarre, Umberto Lepore al contrabasso e Marco Castaldo alla batteria. Quarto appuntamento, mercoledì 20 aprile, con Apice e il suo Fort Apice Tour. In scaletta, “Fulmini di guerra”, “Mia”, “Geronimo”, “Radici”, “Sono anni”, “Ortiche”, “Precipitare”, “Traslocare”, “Il futuro che sgomma”. Chiude la rassegna, mercoledì 27 aprile, Nicolò Annibale con "Elefanti". Brani in italiano e napoletano tra soul e pop.