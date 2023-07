Raffaella Carrà torna protagonista in Spagna, la sua Pedro ha fatto da colonna sonora per la sinistra Raffaella Carrà è tornata virale in Spagna grazie a un video in cui si vedono due Ministri festeggiare il risultato elettorale sulle note di Pedro.

A cura di Francesco Raiola

In Spagna si è votato per eleggere chi dovrà governare il Paese nei prossimi anni, con i Popolari che hanno vinto di poco sui socialisti, senza poter però formare una coalizione di maggioranza. Insomma, in attesa di capire cosa succederà nel Paese, c'è stato un momento social virale che ha visto protagonista Raffaella Carrà. Sui social, infatti, ha cominciato a girare un video in cui si vede due ministri spagnoli, appartenenti ai Socialisti, che ballano sulle note di Pedro, una delle canzoni più amate della cantante italiana, che proprio in Spagna si era costruita una sorta di carriera parallela che l'aveva resa amatissima.

Nel video pubblicato da El Pais, infatti, che sta girando molto in rete, si vede una scena strana, ovvero alcuni Ministri spagnoli che ballano mentre in sottofondo va Pedro, canzone pubblicata negli anni 80 dalla cantante e presentatrice italiana, ma di cui esiste anche una versione spagnola. Indipendentemente dalla traduzione, però, il brano è molto conosciuto, al punto da essere scelto come colonna sonora nel quartier generale dei Socialisti. Protagonisti del video sono il ministro della Cultura, Miquel Iceta, che balla – più o meno – assieme a Isabel Rodríguez, portavoce del Governo Sánchez II nonché ministro delle politiche territoriali, come si può vedere nel video.

La canzone non è casuale, visto che il leader e Presidente del Consiglio uscente si chiama proprio Pedro Sánchez, capo del PSOE che lo scorso 29 maggio 2023, a seguito della sconfitta subita nelle elezioni amministrative, battuto dal partito Popolare, aveva convocato un Consiglio dei ministri straordinario per rassegnare le dimissioni e convocare nuove elezioni. Proprio Sánchez era fan di Carrà e la ricordò così quando morì: "Raffaella Carrà è stata una donna che ha ispirato diverse generazioni di felicità, coraggio e impegno. La sua musica rendeva felici i nostri cuori, il suo spirito libero riempiva le nostre anime". Nonostante non abbiano ottenuto la maggioranza, i Socialisti non pensavano di poter raggiungere il risultato ottenuto, per questo hanno pensato bene, almeno per adesso, di festeggiare. E chi meglio di Raffaella Carrà quando si vuole fare festa!