Raffaella Carrà celebrata a Times Square a New York: “Un’icona contro le discriminazioni di genere” Raffaella Carrà, icona italiana nel mondo, è stata celebrata da Spotify per la sua lotta contro la discriminazione con un cartellone a Times Square a New York.

A cura di Redazione Music

Il cartellone di Raffaella Carrà a Times Square

Il 18 giugno Raffella Carrà avrebbe compiuto 80 anni e tra le celebrazioni c'è anche una sua gigantografia a Times Square: la showgirl italiana campeggia, infatti, su un Billboard nella celebre piazza newyorkese. Il cartellone negli Stati Uniti è stata opera di Spotify, dal momento che Carrà è "la prima artista, di catalogo, ad essere scelta come Ambassador per il progetto Equal" che nasce "per celebrare l’icona mondiale che da sempre ha portato con la sua musica chiari messaggi sulla discriminazione di genere, testimoniando così il lascito di Raffaella Carrà nella società mondiale". Spotify Equal, infatti, è una campagna globale dedicata a promuovere la parità di genere e a celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio.

Raffaella Carrà, icona dell'Italia nel mondo, è scomparsa due anni fa, nel 2021 a 78 anni: cantante, presentatrice, ballerina, Carrà è stato un personaggio iconico, in grado di conquistare il mondo, soprattutto quello latino, dove era considerata di casa. La cantante è anche un'icona della comunità LGBTQI+ grazie a pezzi come "Luca", che racconta la storia di un ragazzo con i capelli biondi come l’oro che preferisce l’amore di un altro uomo a quello di una ragazza, diventando uno dei pezzi a raccontare l'omosessualità in quel modo. Anche per questo motivo, quindi Spotify, oltre al billboard a Times Square ha scelto di celebrarla posizionando il brano in testa alla playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno, che è anche il mese del Pride e per questo le sarà dedicato uno spazio speciale al pride di Milano del 24 giugno.

La copertina di "Raffaella Carrà, gli anni RCA"

Anche Sony ha voluto celebrare questo 2023 dedicato a lei e lo ha fatto aggiungendo alla sua discografia sulle piattaforme streaming e in digital download gli album "Fiesta (Italian Edition)", "Mi spendo tutto", "Raffaella (1988)" che si aggiungono a quelli già presenti, ovvero: "Raffaella (1971)", "Raffaella… Senzarespiro", "Scatola a sorpresa", “Milleluci”, “Felicità tà tà” e “Raffaella (1978)” per un totale di 9 album da questo mese disponibili in digitale!". In più è stato ripubblicato il cofanetto "RAFFAELLA CARRÀ. GLI ANNI RCA – I SINGOLI 1970-1971" in cui sono contenuti i primi cinque singoli di Raffaella Carrà pubblicati dal 1970 al 1971per la RCA Italiana, tra cui "Ma che musica maestro" e "Tuca tuca". Canzoni che le hanno permesso di trovare un enorme successo in Paesi come Spagna, America Latina, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra e Grecia.