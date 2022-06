Raf torna dopo sette anni con Cherie e affronta i drammi contemporanei con la leggerezza estiva Il ritorno di raf a sette anni dall’ultimo album di inediti è Cherie, un singolo estivo che affronta con leggerezza i drammi contemporanei.

A cura di Redazione Music

Ci sono voluti sette anni perché Raf decidesse di tornare dopo l'uscita dell'ultimo album di inediti "Sono io". Il cantante ha scelto di puntare su un brano estivo, gettandosi a capofitto nella lunga lista dei pretendenti al tormentone estivo con la sua Cherie che dal 24 giugno è in radio. Canzone che il pubblico ha potuto vedere dal vivo durante le riprese del Tim Summer Hits. Raf ha scelto di unire inglese e italiano, come amava fare anche all'inizio della sua carriera: "In questi anni complicati, il futuro, non illude, si presenta a piedi nudi e mani vuote, ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure senza chiederci domani come sarà… voglia di perderci, cherie, mi amor, la notte d’estate, si accende quando ridi, my sweet sweet love, hai voglia di ballare, ballare tutta la notte".

Il significato di Cherie

L'ultima apparizione pubblica era stato il tour assieme a Umberto Tozzi, mentre questa volta con un ritmo dance funk ha voluto tentare la carta della spensieratezza, almeno nel mood, perché il brano è una riflessione culla contemporaneità: "In questi anni complicati, il futuro non illude Si presenta a piedi nudi e mani vuote Ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure Senza chiederci domani come sarà". Lo stesso Raf spiega così il singolo: "Ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, guerre, disinformazione, fake news, carestie, pandemie, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi. Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di sana evasione, si balla almeno per una notte intera senza pensare al domani".

Il testo di Cherie

We are moving on out, hey

We are moving on out

Movin' on

False news, quanto caos, tante views

Attenti al karma istantaneo

La mia mente va

Luci blu, anni fa, Santa Cruz

Guardavo l’alba nei tuoi occhi

Con te che sei al centro del mio universo

I will spend tonight in Mexico

Ma noi voliamo anche se ce ne stiamo qui

Abbracciati tra stelle e pianeti

Fino all’alba (We are moving on out, ha)

(We are moving on out)

Voglia di perderci

Cherie, mi amor, la notte d’estate

Si accende quando ridi

My sweet, sweet love, hai voglia di ballare

Ballare tutta la notte

Ballare tutta la notte

Dance all night, aspettando il sole

Ballare tutta la notte

Ballare tutta la notte

Hey, DJ, get the rhythm, suona per noi

In questi anni complicati, il futuro non illude

Si presenta a piedi nudi e mani vuote

Ma noi lo accoglieremo senza dubbi e paure

Senza chiederci domani come sarà (Sarà, sarà)

Ah, ah, sarà, quel che sarà (Oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh)

(Oh-oh-oh)

(We are moving on out)

Voglia di perderci

Cherie, mi amor, la notte d’estate

Si accende quando ridi

My sweet, sweet love, hai voglia di ballare

Ballare tutta la notte

Ballare tutta la notte

Dance all night, aspettando il sole

Ballare tutta la notte

Ballare tutta la notte

Hey, DJ, alza il volume

Tutto è possibile

Cherie, amour, in questa notte

Ti porto via con me

My sweet, sweet love, ti porto a ballare

Ballare tutta la notte

Ballare tutta la notte

Dance all night, aspettando il sole

Ballare tutta la notte

Ballare tutta la notte

Hey, DJ, non si può fermare il tempo