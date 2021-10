“Questo ragionamento mi fa cac*re”, Stash dei Kolors contro l’idea nuova di collaborazione Dopo essere stati tra i protagonisti dell’estate con la loro “Cabriolet panorama” i The Kolors sono pronti a tornare con il nuovo singolo, che affonderà ancora le mani negli anni 80 e si chiamerà “Leoni al sole”. Nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, Stash chiarisce quello che pensa, oggi, dei feat.

A cura di Redazione Music

Dopo essere stati tra i protagonisti dell'estate con la loro "Cabriolet panorama" i The Kolors sono pronti a tornare con il nuovo singolo, che affonderà ancora le mani negli anni 80 (sarà la cosa più anni '80 che si potrà ascoltare, ha scritto Stash su Instagram) e si chiamerà "Leoni al sole". Dopo gli oltre 20 milioni di stream della canzone che li vedeva protagonisti in costiera amalfitana, l'8 ottobre Stash e compagni porteranno in streaming e in radio la nuova canzone scritto da un team d'eccezione. Oltre al cantante, infatti, il testo è stato scritto anche da Tommaso Paradiso, Dario Faini (aka Dardust) e Vanni Casagrande con Stash che ne ha curato anche la produzione.

In questi giorni i Kolors hanno aperto Instagram alle domande dei propri fan e rispondendo a una di queste, in cui si chiedeva se la canzone prevedesse un featuring, scelta fatta già in passato dalla band, Stash ha colto l'occasione per aprirsi a una riflessione sul concetto attuale di collaborazione, appunto, una cosa che negli ultimi anni è stata spinta fino alle estreme conseguenze, al punto da perdere l'idea artistica che lo spingeva fino a qualche anno fa: "Credo che il concetto di feat sia ormai finito… o meglio credo che la cosa sia considerata troppo spesso una strategia di marketing per far più numeri" scrive Stash.

E a chi gli ha fatto la domanda, il cantante risponde: "Pensaci, se dici ‘feat' non pensi più a una collaborazione artistica, ma a tutt'altro… Niente che abbia a che fare con la musica, con l'unione di mondi sonori, di identità artistiche… motivo per cui si cerca sempre più di creare accoppiate strane, appunto, per attirare l'attenzione del famoso ‘ascoltatore medio'… mi fa semplicemente cacare questa logica di ragionamento. Sarà, ma per me, ormai, dire ‘Feat qualcuno' significa distrarre la persona che ascolta, la canzone dalla vera anima della canzone stessa.