Quattro concerti dei OneRepublic in Italia nel 2023: come acquistare i biglietti e le date del tour I OneRepublic hanno annunciato quattro concerti in Italia per luglio 2023.

A cura di Redazione Music

Gli OneRepublic hanno aggiunto alcune nuove date del loro tour europeo, annunciando che saranno in Italia per quattro date nel luglio del 2023. La band americana formata da Ryan Tedder – che oltre a essere il frontman e autore della band è uno dei produttori più famosi al mondo – Zach Filkins, Drew Brown e Brent Kutzle tornerà in Italia a meno di un anno dal doppio sold out di Padova (30 ottobre 2022) e Milano (31 ottobre 2022), portando i loro successi e i miliardi di streaming tra cui "I ain't worry", "Counting Star", "Secrets" e "Apologize", giusto epr citarne alcune.

Le date del concerto dei One Replubic in Italia 2023

La band, quindi, tornerà in Italia per quattro date, l'11 luglio Tedder e soci saranno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 12 luglio infiammeranno l’Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest, il 14 luglio saranno a Mantova, in Piazza Sordello, e 16 luglio al Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone, annunciati come primi headliner.

11 LUGLIO 2023 · ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA)

ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (CAVEA) 12 LUGLIO 2023 · NAPOLI, NOISY NAPLES FEST (ARENA FLEGREA)

NAPOLI, NOISY NAPLES FEST (ARENA FLEGREA) 14 LUGLIO 2023 · MANTOVA, PIAZZA SORDELLO

MANTOVA, PIAZZA SORDELLO 16 LUGLIO 2023 · LUCCA SUMMER FESTIVAL (PIAZZA NAPOLEONE)

Come acquistare i biglietti per le date del tour in Italia

Per quanto riguarda i biglietti, saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 2 novembre 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it, mentre la vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 12.00 di venerdì 4 novembre 2022 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket e nei rispettivi punti vendita autorizzati.

La band è reduce da anni di grandi successi e dopo l'ottimo riscontro del loro quinto disco in studio "Human", uscito nell’agosto del 2021, che conteneva canzoni come “Rescue Me” (oro in Italia), “Better Days” (Platino in Italia) e “Run” (Platino in Italia), i OneRepublic hanno pubblicato l'album live One Night in Malibu, uscito lo scorso febbraio, che ha permesso alla band di raggiungere una serie di record, accumulando oltre 38 miliardi di stream sulle piattaforme musicali e 20 dischi di platino solo in Italia. L'ultimo singolo è “I ain't worry” (certificato Oro in Italia) che è colonna sonora del film campione di incassi “Top Gun: Maverick". La band ha anche collaborato con alcuni artisti italiani come Tiziano Ferro, Vegas Jones e Aisha.