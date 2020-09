Beyoncé Knowles non ha certo bisogno di presentazioni dal momento che è una delle pop star più amate del mondo. La sua voce e l'immagine che è riuscita a creare nel corso degli anni le hanno permesso di diventare un'icona, seguita in ogni angolo del pianeta, ma c'è qualcosa di cui forse nemmeno i fan più appassionati sono a conoscenza. Si tratta del significato del nome Beyoncé e a svelarlo, durante una trasmissione radiofonica, è stata la madre di Queen B, ovvero Tina Knowles-Lawson.

Durante il primo episodio del podcast In My Head with Heather Thomson, la madre della celebre cantante, ha raccontato agli ascoltatori il perché abbia deciso di dare a sua figlia un nome così insolito e particolare che, forse, inconsciamente, si è rivelato una grande fortuna. Il nome Beyoncé sarebbe in realtà il cognome da nubile di Tina Knowles-Lawson: "Il mio nome era Celestine Beyoncé, a quel tempo però non era una cosa interessante avere un nome strano. Io desideravo che il mio nome fosse Linda Smith perché quello sì che era un nome fantastico" ha dichiarato la madre della pop star che, però, ha deciso di dare alla figlia un nome così particolare.

La donna, come riportato su Cosmopolitan, ha poi continuato il suo racconto, dichiarando che nella sua famiglia di appartenenza il cognome "Beyoncé" è trascritto in maniera ortograficamente diversa, cosa che a sua volta le era stato spiegato da sua madre in questi termini: "La risposta di mia madre è stata una cosa del tipo ‘Questo è quello che hanno messo sul tuo certificato di nascita. Così ho detto: ‘Beh, perché non hai fatto in modo che lo correggessero?' E lei ha detto: ‘L'ho fatto una volta e mi è stato detto di essere felice poichè stavo ricevendo un certificato di nascita, una cosa che i neri una volta non avevano il diritto di avere". Insomma, una storia davvero particolare si cela dietro ad uno dei nomi più cercati al mondo, dal momento che è diventato quello di una star internazionale.

Per quanto riguarda la madre di Queen B, invece, il suo nome è cambiato solo con il matrimonio. Se Tina è il diminutivo di Celestine, Knolwes è il cognome del suo primo marito, Mathew, nonché padre di Beyoncé con il quale si è separata nel 2009 dopo quasi trent'anni insieme. A distanza di qualche anno, però, nel 2015 Tina si è sposata nuovamente con l'attore Richard Lawson. Da qui, quindi, il doppio cognome con cui è conosciuta anche sui social.