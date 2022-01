Pupo bandito dall’Ucraina: “Rischio di essere arrestato, mi hanno inserito tra i criminali” Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è stato recentemente bandito dall’Ucraina, introdotto tra le persone indesiderate nel paese, alla stregua di criminali.

A cura di Ilaria Costabile

Con un post pubblicato su Instagram, Enzo Ghinazzi in arte Pupo, racconta ai suoi fan una vicenda che lo ha particolarmente scosso. Il cantante, infatti, è stato letteralmente bandito dall'Ucraina, paese in cui come altri artisti italiani godeva di una certa popolarità, spiegando di essere stato introdotto in una vera e propria lista nera, tra coloro la cui presenza è indesiderata all'interno dello Stato.

Lo sfogo di Pupo sui social

Il cantante, quindi, particolarmente dispiaciuto, dichiara si essere stato informato direttamente dalle istituzioni italiane venute a conoscenza del provvedimento, perciò è stato comunicato all'artista il divieto di raggiungere anche i confini del paese, come scrive lui stesso:

Il ministero degli Esteri italiano mi ha recentemente ed ufficialmente informato che il governo dell’Ucraina mi ha inserito nella lista nera, quella degli indesiderati, dei ‘criminali’. In pratica, se mi presento alla loro frontiera, rischio di essere arrestato.

Perché l'Ucraina ha bandito Pupo

Il motivo che avrebbe portato l'Ucraina ad adottare un provvedimento così drastico, sarebbe da ricondurre alla partecipazione di Pupo al Festival russo della canzone di guerra a Jalta, in Crimea. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip, quindi, ha continuato il suo sfogo via social, dichiarando che la sua voglia di cantare e portare ovunque la sua musica non sarebbe stata fermata da un divieto simile, ribadendo che avrebbe preso parte ad ad una nuova edizione del Festival oggetto della discordia:

