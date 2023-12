Problemi di salute per Nino D’Angelo e concerto annullato: aggiornamenti sulle condizioni Nino D’Angelo è stato costretto ad annullare il suo ultimo concerto, previsto per la serata dell’8 dicembre alle ore 21 al Teatro D’Annunzio di Latina per problemi di salute.

Nino D'Angelo è stato costretto ad annullare il suo ultimo concerto, previsto per la serata dell'8 dicembre alle ore 21 al Teatro D'Annunzio di Latina per problemi di salute. Il concerto è stato rinviato al 23 dicembre alle ore 21 e i biglietti che erano stati già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per Nino D'Angelo si tratta di un momento assolutamente complesso, dato che non è mai accaduto con grande frequenza che un suo concerto venisse annullato. Le sue condizioni di salute sono state aggiornate attraverso la sua pagina Instagram.

Il concerto annullato di Nino D'Angelo

Nino D'Angelo era atteso presso il Teatro D'Annunzio di Latina in un concerto previsto nell'ambito della stagione teatrale promossa dal Comune di Latina e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto dal MIC Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci. Il concerto, come tempestivamente comunicato dalla stessa organizzazione, è stato rinviato a causa di problemi di salute dell'artista e la nuova data del concerto è fissata per sabato 23 dicembre 2023 ore 21.

Come sta Nino D'Angelo

Nino D'Angelo è attualmente impegnato nel suo tour "Il poeta che non sa parlare" e nella città di Latina era previsto un doppio appuntamento dopo l'incredibile sold out del 7 dicembre. Il concerto non si è potuto verificare a causa dei suoi problemi di salute, comunicati anche attraverso il profilo Instagram. Il cantautore napoletano ha voluto tranquillizzare i suoi fan: Nino D'Angelo sarebbe stato colpito da una brutta influenza, un malanno di stagione. Su Instagram, nel pomeriggio di ieri, ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni: "Guardando il Napoli con la febbre e l'albero di Natale". Nelle storie di Instagram, anche le immagini della data del 7 settembre a Latina, andata in scena come previsto: un grande successo.

