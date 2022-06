Prima Salmo e Seven 7oo, poi Capo Plaza: il rap italiano conquista ancora le classifiche streaming Capo Plaza, Salmo e Seven 7oo sono solo gli ultimi finiti in top 10 nella speciale classifica Spotify degli album di debutto più ascoltati al mondo.

A cura di Redazione Music

Il fenomeno degli album italiani che ottengono tanti streaming da finire nella classifica dei debutti più ascoltati in streaming è un fenomeno che ormai è consolidato. In questi mesi abbiamo visto numerosi album italiani finire nella top 10 di questa speciale classifica stilata da Spotify, qualche volta sul podio e addirittura al primo posto. Succede da un po' e succede soprattutto con gli album rap, quelli ascoltati dai più giovani e soprattutto quelli che da anni, ormai, godono maggiormente della rivoluzione del mercato, con gli streaming che aiutano anche il conteggio delle classifiche di vendita. Girano sempre attorno a quell'ambito, infatti, gli album che finiscono nella Spotify debut album chart, ovvero la classifica Spotify degli album di debutto più ascoltati al mondo.

Questa settimana, per esempio tocca a "Hustle Mixtape", il ritorno attesissimo di Capo Plaza, uno dei rapper più iconici dell'ondata di trap che ha invaso l'Italia tra il 2016 a oggi. Il suo primo album "20" è stato per tantissimo tempo nelle posizioni alte della classifica e ha totalizzato quattro dischi di platino, facendo del rapper salernitano uno dei nomi nuovi più importanti del panorama nazionale. Quattro anni dopo, con una scena che è cresciuta ma si è anche molto modificata, il cantante resta comunque uno dei più ascoltati. L'album, infatti, sommando gli stream è riuscito a posizionarsi tra le prime cinque posizioni di una classifica dominata – anche nei singoli – da Post Malone.

Nei mesi scorsi sono stati tanti gli italiani che si sono fatti spazio in classifica, come detto, sono soprattutto progetti rap, trap e urban quelli che hanno trovato più spazio e quindi stream tali da farli finire in mezzo ai più importanti artisti al mondo. Sono spesso ascolti italiani, soprattutto italiani, ma è anche vero che, casi singoli a parte (vedi Maneskin) è in quelle sonorità – basti pensare alla Drill – che l'Italia sta riuscendo sempre più a farsi notare all'estero. La settimana scorsa, per esempio c'erano due progetti italiani in top 10: da una parte c'era "Blocco 181", colonna sonora della serie tv di Salmo, che si è piazzato al sesto posto, subito davanti all'esordio di Seven 7oo, con il primo che ha anche debuttato in testa nella classifica FIMI degli album.